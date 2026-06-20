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Link libre, GRATIS y ABIERTO para ver juegos del Mundial 2026 HOY sábado 20 de junio, como el Países Bajos vs. Suecia

La máxima fiesta futbolera ha comenzado por lo que no te puedes perder los encuentros en la cancha de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Sorteo del Mundial 2026
|Imagen cortesía de la FIFA

Escrito por: Yulissa Jacinto

La Copa del Mundo, misma que se lleva cada 4 años, por fin ha comenzado y 48 selecciones nacionales se encuentran en disputa deportiva para avanzar en cada fase del torneo y y así alzar la gran copa, es por eso que en esta ocasión te presentamos el LINK LIBRE, GRATIS y ABIERTO de Azteca 7 para que puedas disfrutar de los partidos que se llevarán a cabo hoy, 20 de junio de 2026, como el de Países Bajos vs. Suecia, para hacerlo solo tienes que dar CLICK AQUÍ y listo, podrás disfrutar de los partidos desde la comodidad de tu casa en el dispositivo que más lo prefieras; ya sea celular, tableta o PC.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Fecha y hora del partido Países Bajos vs. Suecia desde México

Uno de los encuentros más esperados por todos los aficionados del fútbol es el que se llevará a cabo entre Países Bajos vs. Suecia. Este podrá verse a partir de las 11: 00 am y Azteca 7, El Canal del Mundial, contará con la transmisión; por su puesto con la mejor calidad y acompañada de la narración de los mejores comentaristas como Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, entre otros.

Este encuentro deportivo forma parte de la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ambas escuadras pondrán su máximo esfuerzo sobre la cancha del Houston Stadium. Por su parte, Suecia se mantiene con un gran liderazgo luego de quedar como ganadora frente a Túnez, quedando el marcador 5-1 mientras que Países Bajos viene de un empate 2-2 con Japón.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo volverá a jugar la Selección Nacional de México?

Desde el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Nacional Mexicana ha tenido dos triunfos; el primero contra Sudáfrica donde el marcador quedó 2-0; favor hacia tierras aztecas mientras que el segundo fue contra Corea del Sur donde los resultados quedaron en 1-0. El tercer partido será el próximo 24 de junio contra Chequia, mismo que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México en punto de las 19: 00 hrs (tiempo centro de la Ciudad de México).

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