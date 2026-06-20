Link libre, GRATIS y ABIERTO para ver juegos del Mundial 2026 HOY sábado 20 de junio, como el Países Bajos vs. Suecia

La Copa del Mundo, misma que se lleva cada 4 años, por fin ha comenzado y 48 selecciones nacionales se encuentran en disputa deportiva para avanzar en cada fase del torneo y y así alzar la gran copa, es por eso que en esta ocasión te presentamos el LINK LIBRE, GRATIS y ABIERTO de Azteca 7 para que puedas disfrutar de los partidos que se llevarán a cabo hoy, 20 de junio de 2026, como el de Países Bajos vs. Suecia, para hacerlo solo tienes que dar CLICK AQUÍ y listo, podrás disfrutar de los partidos desde la comodidad de tu casa en el dispositivo que más lo prefieras; ya sea celular, tableta o PC.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Fecha y hora del partido Países Bajos vs. Suecia desde México

Uno de los encuentros más esperados por todos los aficionados del fútbol es el que se llevará a cabo entre Países Bajos vs. Suecia. Este podrá verse a partir de las 11: 00 am y Azteca 7, El Canal del Mundial, contará con la transmisión; por su puesto con la mejor calidad y acompañada de la narración de los mejores comentaristas como Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, entre otros.

Este encuentro deportivo forma parte de la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ambas escuadras pondrán su máximo esfuerzo sobre la cancha del Houston Stadium. Por su parte, Suecia se mantiene con un gran liderazgo luego de quedar como ganadora frente a Túnez, quedando el marcador 5-1 mientras que Países Bajos viene de un empate 2-2 con Japón.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo volverá a jugar la Selección Nacional de México?

Desde el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Nacional Mexicana ha tenido dos triunfos; el primero contra Sudáfrica donde el marcador quedó 2-0; favor hacia tierras aztecas mientras que el segundo fue contra Corea del Sur donde los resultados quedaron en 1-0. El tercer partido será el próximo 24 de junio contra Chequia, mismo que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México en punto de las 19: 00 hrs (tiempo centro de la Ciudad de México).