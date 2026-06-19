Fecha y hora EXACTA para ver el Países Bajos vs. Suecia, partido del Mundial 2026, desde México por Azteca 7

Dentro de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Países Bajos y Suecia se enfrentan en uno de los duelos más esperados de la semana y los aficionados nacionales podrán seguir la contienda de manera GRATUITA por Azteca 7. Aquí te contamos todo lo que debes saber para no perderte nada del duelo futbolero.

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¿Cómo, cuándo y dónde ver el encuentro entre Países Bajos y Suecia GRATIS?

De acuerdo con lo que señala el calendario oficial de la FIFA, el encuentro entre Suecia y Países Bajos se llevará a cabo el próximo sábado 20 de junio y podrás verlo GRATIS por Azteca 7. Y sigue toda la cobertura mundialista por nuestras redes sociales y plataformas digitales.

Toma en cuenta que la sede del encuentro sería el Estadio Houston (NRG Stadium), en los Estados Unidos. Por lo que considera los cambios de uso horario para no perderte nada de la contienda.

¿A qué hora puedo ver el partido en México?

Los aficionados nacionales podrán disfrutar del encuentro en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que el encuentro en Estados Unidos se tiene programado que se lleve a cabo a las 12:00 horas (mediodía, horario local de los Estados Unidos). Recuerda tomar en cuenta los distintos husos horarios de la región en la que habitas para que no te pierdas nada de la contienda mundialista.

¿Cuándo es el siguiente partido de México?

Después de su victoria contra Corea del Sur, la selección nacional se enfrentará contra la selección de Chequia. El programa señala que el encuentro se vivirá el próximo 24 de junio del 2026 en punto de las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), teniendo como sede el Estadio de la Ciudad de México (Estadio Azteca), partido que también podrás seguir de manera gratuita por Azteca 7 y todas nuestras redes sociales y plataformas digitales.