¡Escúchalo aquí! Pearl Jam lanza video y EP inspirado en The Last Of US

El éxito de la segunda temporada de The Last Of Us es innegable y no podría ser de otra manera tomando en cuenta las excelentes actuaciones y la gran producción, pero hay algo igual de importante: el soundtrack y las canciones que escuchamos en algunos episodios. Si bien el genio detrás de la música de TLOU tiene nombre y apellido, no podemos dejar de lado los temas incluídos de agrupaciones legendarias como A-ha y Pearl Jam, quienes estrenaron EP inspirado en la exitosa serie. Aquí todos los detalles.

The Last Of US, el nuevo EP de Pearl Jam

Hace algunas horas, Pearl Jam nos sorprendió con un nuevo EP inspirado en The Last Of Us, la exitosa serie basada en el videojuego. El lanzamiento incluye cuatro temas que hemos escuchado en TLOU: “Future Days” (Lightning Bolt, 2013), “Future Days” (Festival Ohana, 2024), “All or None” (Riot Act, 2002) y “Present Tense (Redux)”. Por supuesto que el sello de la banda de Seattle queda patente en cada acorde (con sus alteraciones) y en cada nota interpretada por la inconfundible voz de Eddie Vedder.

¿Dónde escuchar el nuevo EP de Pearl Jam?

Desde hace algunas horas ya puedes escuchar el nostálgico y poderoso (sólo por la explosión en “Present Tense") nuevo EP de Pearl Jam en las plataformas digitales. Aquí te dejamos el nuevo video de Pearl Jam de “Future Days” creado por Paul Ribera y Naughty Dog.

¡Ojo! Si eres muy fan de Pearl Jam (o si conoces a alguien muy fan) debes saber que la icónica banda de grunge también lanzó una edición limitada del EP The Last Of Us en vinil de 45 rpm. Cabe mencionar que esta versión sólo está disponible para socios del club de fans y la compra está limitada a una unidad por miembro.

Así que ya lo sabes... nada como recordar los mejores momentos de The Last Of Us con los grandes temas de Pearl Jam.