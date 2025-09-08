Disfruta de Coraline y La Puerta Secreta como nunca antes: vendrá concierto sinfónico a la Ciudad de México, ¿dónde se presenta, qué fechas habrá y cuánto cuestan los boletos?
La historia de Coraline y La Puerta secreta llega a la Ciudad de México ahora como concierto, entérate cuándo será y cuánto cuestan los boletos.
Coraline y La Puerta secreta tendrá una proyección muy especial en el Auditorio Nacional, donde podrás disfrutar de la banda sonora de la película ¡completamente en vivo!
Coraline In Concert tendrá una sola fecha, para el próximo 06 de febrero del 2026, en punto de las 8:30 p.m. en el Auditorio Nacional.
Los boletos ya se encuentran a la venta, y los costos dependerán de la zona en la que querrás disfrutar de este evento:
- Zona VIP: $2,575
- Zona Preferente: $2,105
- Luneta: $1,755
- Balcón: $1,405
- Primer Piso: $1,055
- Segundo Piso: $585
El mapa que presentan a través de la página de compra es el siguiente, y podrá ayudarte a decidir dónde prefieres sentarte para disfrutar al cien de Coraline in Concert.
Además en la página oficial del Auditorio Nacional te invitan a que te disfraces de tu personaje favorito de Coraline y La Puerta Secreta, apoyando a toda la comunidad de cosplayers que entregan su máximo en cada cosplay en el que gastan y montan.
🐈⬛Vive Coraline como nunca antes, con orquesta en vivo en nuestro escenario.— Auditorio Nacional (@AuditorioMx) September 8, 2025
🎟️🎟️Boletos a la venta en taquilla y en línea. https://t.co/jNYiqVaYf4 pic.twitter.com/O4boP1O2ce
Coraline y La Puerta Secreta: premios y nominaciones que recibió la película
Coraline y La Puerta Secreta se ha convertido en un referente para la animación de las películas de terror, y si estás dudando en ir a ver su proyección con la banda sonora en vivo, te contamos rápidamente cuáles fueron los premios que ganó y en qué categorías recibió nominaciones.
Premios de Coraline y La Puerta Secreta
- Mejor Largometraje - Festival de Annecy
- Mejor Música - Premios Annie
- Mejor Diseño de Producción - Premios Annie
- Mejor Diseño de Personajes - Premios Annie
- Mejor Película de Animación - Círculo de Críticos de San Francisco
Nominaciones de Coraline y La Puerta Secreta
- Mejor Película - Premios Annie
- Mejor Dirección - Premios Annie
- Mejor Storyboard - Premios Annie
- Mejor Película de Animación - Críticos de Chicago
- Mejor Largometraje de Animación - Critics Choice Awards
- Mejor Película de Animación - Críticos de Nueva York
- Mejor Película de Animación - Sindicato de Productores
- Mejor Película de Animación - BAFTA
- Mejor Película de Animación - Golden Globes
- Mejor Largometraje de Animación - Oscars