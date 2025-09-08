Disfruta de Coraline y La Puerta Secreta como nunca antes: vendrá concierto sinfónico a la Ciudad de México, ¿dónde se presenta, qué fechas habrá y cuánto cuestan los boletos?

Coraline y La Puerta secreta tendrá una proyección muy especial en el Auditorio Nacional, donde podrás disfrutar de la banda sonora de la película ¡completamente en vivo!

Coraline In Concert tendrá una sola fecha, para el próximo 06 de febrero del 2026, en punto de las 8:30 p.m. en el Auditorio Nacional.

Los boletos ya se encuentran a la venta, y los costos dependerán de la zona en la que querrás disfrutar de este evento:



Zona VIP: $2,575

Zona Preferente: $2,105

Luneta: $1,755

Balcón: $1,405

Primer Piso: $1,055

Segundo Piso: $585

El mapa que presentan a través de la página de compra es el siguiente, y podrá ayudarte a decidir dónde prefieres sentarte para disfrutar al cien de Coraline in Concert.



Además en la página oficial del Auditorio Nacional te invitan a que te disfraces de tu personaje favorito de Coraline y La Puerta Secreta, apoyando a toda la comunidad de cosplayers que entregan su máximo en cada cosplay en el que gastan y montan.

🐈‍⬛Vive Coraline como nunca antes, con orquesta en vivo en nuestro escenario.



Coraline y La Puerta Secreta: premios y nominaciones que recibió la película

Coraline y La Puerta Secreta se ha convertido en un referente para la animación de las películas de terror, y si estás dudando en ir a ver su proyección con la banda sonora en vivo, te contamos rápidamente cuáles fueron los premios que ganó y en qué categorías recibió nominaciones.

Premios de Coraline y La Puerta Secreta

Mejor Largometraje - Festival de Annecy

Mejor Música - Premios Annie

Mejor Diseño de Producción - Premios Annie

Mejor Diseño de Personajes - Premios Annie

Mejor Película de Animación - Círculo de Críticos de San Francisco



Nominaciones de Coraline y La Puerta Secreta