BTS enciende al ARMY: ¿cantarán el tema principal del Mundial 2026?

Con el Mundial de Futbol a la vuelta de la esquina, el grupo surcoreano BTS encendió los ánimos del ARMY, su grupo de fans, sobre la posibilidad de que se hagan cargo del tema oficial de la torneo de la FIFA, pues aún no se ha dado a conocer quiénes se encargarán de musicalizar la ‘fiesta’ más importante del balompié a nivel internacional.

Las especulaciones sobre la participación del grupo de K-pop en la musicalización del Mundial del 2026 surgieron luego de que V, integrante de la boyband, aseguró que sería una ‘buena idea’ estar detrás del tema oficial del torneo ante la petición de una de sus fanáticas en la plataforma Weverse.

Hasta el momento, la FIFA no ha revelado quién o quiénes serán los artistas responsables de la canción oficial del Mundial de Futbol, el cual se desarrollará en diversas ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. En territorio nacional, el torneo se llevará a cabo en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Así fue la participación de BTS en el Mundial de Qatar 2022

La agrupación surcoreana ya ha colaborado con la FIFA. En 2022, durante el Mundial de Qatar, Jungkook, vocalista principal de la boyband, participó en la ceremonia de inauguración interpretando la canción ‘Dreamers’, en donde compartió créditos con el cantante catarí Fahad Al Kubaisi, en el estadio Al Bayt, el cual tiene una capacidad para 60 mil personas.

En caso de que BTS se encargue de la canción oficial del Mundial de Futbol de 2026, Jungkook, V, Jimin, Sugam, RM, Jin y J-Hope volverían a pisar tierras aztecas pues la inauguración se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, antes llamado Azteca, de la CDMX, el cual tiene capacidad para recibir a 83 mil 264 pesonas, más del doble que admite la Arena Ciudad de México (22 mil 300), venue en donde se presentaron por última vez en la capital del país.

