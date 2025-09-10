Estos son los conciertos gratuitos que habrá en la CDMX por el 15 de septiembre

Estamos a poco tiempo de que inicien las celebraciones del 15 de septiembre, día donde diversas delegaciones o alcaldías de la CDMX tienen conciertos gratuitos, presentaciones de artistas nacionales, que permiten amenizar la importante celebración.

Ahora ya se conoce cuáles son los artistas que participarán en las diversas zonas, para que no dejes pasar la oportunidad de ver a tu cantante favorito, te explicaremos la lista de celebridades. No te pierdas los detalles que te vamos a compartir.

¿Qué artistas van a estar el 15 de septiembre?

Ya se cuenta con la amplia lista de conciertos gratuitos que se harán en las múltiples alcaldías de la CDMX, los cuales se encargarán de amenizar el 15 de septiembre. Estos son los cantantes:

Azcapotzalco: Pequeños Musical, Willie González, Banda de Son Jarocho Siquisirí, sonideros y mariachis

Álvaro Obregón : Fandango Trupetero

Fandango Trupetero Benito Juárez : Moenia, Mariachi Gama 1000, y Foreños

Moenia, Mariachi Gama 1000, y Foreños Coyoacán: Alberto Barros, Daniel y su Maracombo, Sofi Saar, Kapzula

Cuauhtémoc: Julio Preciado

Gustavo A. Madero : Nicky Jam, Remmy Valenzuela

Nicky Jam, Remmy Valenzuela Iztacalco: El Yaki, Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar, Grupo Dinastía González, y Juanma

Iztapalapa: Rosy Arango

Magdalena Contreras: Los Plebes del Rancho, Los Nuevos Cadetes, La Ejecutiva, y Los Socios del Ritmo

Miguel Hidalgo: Yahir, María León, La Nueva Sonora Dinamita, y Grupo Contraste

Milpa Alta: David Zahan y el Mariachi Lira de Oro

Tláhuac: Israel Valdez, Efrén David, Jair Alcántar y espectáculo de drones

Tlalpan: Alberto Barros, Víctor García, Los Cojolites, Regina Orozco, Mexazon, y DJ Erich

Venustiano Carranza: Moderatto, Adán Romero, Caló, El Mimoso, La Sonora Dinamita, y Los Yaguaru

Xochimilco: Mariana Seoane, Jorge Carmona

¿Quién va a cantar en el Zócalo el 15 de septiembre?

Aunque cada alcaldía tendrá sus conciertos gratuitos, son muchos los usuarios que desean saber qué artista se presentará en el Zócalo de la CDMX el 15 de septiembre, espacio donde van agrupaciones reconocidas para amenizar el momento y al final la presidenta se encargará de dar el grito de independencia.

En el centro de la ciudad se establece que se contará con la participación de Banda El Limón, Alejandra Ávalos y Colectivo Legado de Grandeza. Es importante que llegues a buena hora, así conseguirás los mejores espacios, además de llenarse con mucha rapidez.