Oasis, Silverio, Eslabón Armado y Tito Double P: Estos son los mejores conciertos para el fin de semana del 12, 13 y 14 de septiembre
La Ciudad de México nos traerá una jornada histórica de conciertos que no puedes dejar pasa.
¿Sin planes para este fin de semana? A espera de las fiestas patrias, checa la lista de los mejores conciertos que harán en la CDMX durante el fin de semana del 12, 13 y 14 de septiembre que te harán cantar y bailar.
Desde Oasis hasta Tito Double P, estos son los conciertos que tendrán lugar en la Ciudad de México y no te puedes perder por nada, mismos que van desde grandes estadios llenos, hasta foros pequeños e íntimos; aquí tenemos parta todos.
- La jornada del fin de semana empieza con todo, pues este viernes 12, Oasis hará su regreso a la CDMX tras más de una década, quienes ofrecerán un concierto con lugar en el Estadio GNP que en pocas horas fue sold-out.
- Su Majestad Imperial: Silverio ofrecerá uno de sus íntimos y salvajes shows en Bar Oriente, donde tocará sus icónicas canciones que van desde grandes mezclas experimentales de la electrónica mexicana hasta reversiones con La Tigresa del Oriente. Las entradas se pueden conseguir a través del sitio del venue y tienen precio desde los $300.
- Pero los grandes artistas no paran, pues el trapero argentino, Duki estará el mismo 12 en el Palacio de los Deportes en una fecha que también agotó todas sus entradas.
- Si lo tuyo es más lo regional, no te puedes perder a Eslabón Armado este viernes en el Pepsi Center, donde la agrupación de corridos estará dando una noche llena de sus mejores éxitos. Puedes encontrar boletos en General B, que tiene un precio de $1,451 pesos.
El favorito de muchas y muchos, Alejandro Sanz estará en el Auditorio Nacional este viernes 12, donde recitará sus mejores éxitos, mismos que le han dado reconocimiento desde hace años.Este concierto también es sold-out…
- Remmy Valenzuela ofrecerá un gran concierto en la Arena Ciudad de México el viernes 12, donde la compañía de su acordeón cantará sus mejores éxitos en una noche llena de baile. Las entradas más baratas tienen un precio de $314 pesos y los mejores lugares $3,452, mismas que puedes conseguir a través de SuperBoletos.
- Tito Double P, uno de los cantantes de corridos más destacados de los últimos años estará llegando con sus corridos al Palacio de los Deportes en una fecha doble los próximos sábado 13 y domingo 14. Tras agotar la primera fecha aún puedes encontrar entradas para el día domingo donde los precios van desde los $1,159 hasta los $2,793 pesos en TicketMaster.