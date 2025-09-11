Oasis, Silverio, Eslabón Armado y Tito Double P: Estos son los mejores conciertos para el fin de semana del 12, 13 y 14 de septiembre

¿Sin planes para este fin de semana? A espera de las fiestas patrias, checa la lista de los mejores conciertos que harán en la CDMX durante el fin de semana del 12, 13 y 14 de septiembre que te harán cantar y bailar.

Desde Oasis hasta Tito Double P, estos son los conciertos que tendrán lugar en la Ciudad de México y no te puedes perder por nada, mismos que van desde grandes estadios llenos, hasta foros pequeños e íntimos; aquí tenemos parta todos.



La jornada del fin de semana empieza con todo, pues este viernes 12, Oasis hará su regreso a la CDMX tras más de una década, quienes ofrecerán un concierto con lugar en el Estadio GNP que en pocas horas fue sold-out.

Su Majestad Imperial: Silverio ofrecerá uno de sus íntimos y salvajes shows en Bar Oriente, donde tocará sus icónicas canciones que van desde grandes mezclas experimentales de la electrónica mexicana hasta reversiones con La Tigresa del Oriente. Las entradas se pueden conseguir a través del sitio del venue y tienen precio desde los $300.



ofrecerá uno de sus íntimos y salvajes shows en Bar Oriente, donde tocará sus icónicas canciones que van desde grandes mezclas experimentales de la electrónica mexicana hasta reversiones con La Tigresa del Oriente. Las entradas se pueden conseguir a través del sitio del venue y tienen precio desde los $300. Pero los grandes artistas no paran, pues el trapero argentino, Duki estará el mismo 12 en el Palacio de los Deportes en una fecha que también agotó todas sus entradas.