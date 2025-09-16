K-Pop Demon Hunters podría llegar a Fortnite con espectaculares skins y emotes

Parece ser que los personajes de K-Pop Demon Hunters tienen mucho más por ofrecer, o al menos eso dicen los rumores. Según los reconocidos filtradores Loolo y SpushFNBR, Fortnite estaría preparando un crossover con Las guerreras K-pop. De acuerdo con la filtración, el contenido podría llegar esta misma temporada, lo que ha generado una ola de emoción entre los fans.

Filtración sugiere el crossover de K-Pop Demon Hunters y Fortnite

Aunque Epic Games aún no ha confirmado nada al respecto, la trayectoria de estos filtradores los respalda, pues cuentan con múltiples aciertos. Es por eso que muchos consideran prácticamente un hecho esta noticia.

¿Qué incluiría el paquete de K-Pop Demon Hunters en Fortnite?

Se espera que el crossover ofrezca skins inspiradas en las icónicas cazadoras de demonios, y posiblemente un personaje de The Saja Boys para complementar el set. Además, los fans especulan sobre emotes de baile basados en las coreografías virales del grupo, lo que sería un guiño perfecto para quienes aman tanto el K-pop como el universo Fortnite.

Imagen cortesía de Sony Pictures Animation Rumores señalan posible live-action- de K-Pop Demon Hunters

Muchos se atreven a asegurar que la mezcla de estilo, música y acción encajaría a la perfección con el enfoque del juego, que se ha convertido en un escenario ideal para colaboraciones de alto impacto con diferentes franquicias y celebridades.

Un movimiento estratégico para Epic Games

Fortnite es conocido por sus crossovers con franquicias populares como Marvel, Star Wars y Dragon Ball. Integrar a K-Pop Demon Hunters, que ha arrasado en la popular plataforma de streaming y las listas musicales globales, es por eso que esta podría atraer a una nueva audiencia: los millones de fans del K-pop. Esta posible colaboración no solo refuerza el alcance cultural del juego, sino que también demuestra la habilidad de Epic para mantenerse relevante en tendencias globales.

¿Te gustaría que esta colaboración fuera una realidad?

También te puede interesar: Peaky Blinders: La película con Cillian Murphy, lo que sabemos del esperado salto a Netflix y cines