¡Alerta fans! Neil Druckmann habla sobre el futuro de The Last of Us.

Tras muchos años de especulaciones y de espera incesante por saber si The Last of Us tendrá su tercera entrega en el videojuego, es ahora cuando Neil Druckmann, creativo principal detrás de la saga, ha dicho que hasta ahora “Don’t bet on there being more of Last of Us. This could be it.” (No apuestes a que habrá más de Last of Us).

¿Qué sabemos hasta ahora de The Last of Us II?

De acuerdo con lo que se ha señalado, fue a través de Variety, Druckmann quien se dejó en claro que, cuando se pregunta por la parte 3 de The Last of Us Variety, Druckmann, solo se anticipa la realidad con suspiro.

Aunque fue hace ya tiempo que se había firmado que existía el concepto para la tercera entrega, es ahora cuando todo parece derrumbarse, pues los fans no han visto más que solo ideas sobre lo que podría no llegar, pues Druckmann, se ha mantenido firme al señalar que para qué la Parte 3 pueda llegar será necesario que se acomoden varias condiciones, como el contar con una historia que tenga mensaje universal y sobre todo recursos.

Neil Druckmann sobre The Last of Us: Parte 3.



"Tras parte 2 debatimos si deberíamos lanzarnos directamente a The Last of Us 3, y pasamos un largo periodo analizando ideas, aparte tenemos Uncharted y Jak & Daxter. Pero el equipo estaba muy emocionado por Intergalactic".#PS5 pic.twitter.com/jtejKibjdM — Universo PlayStation (@PlayVerso) September 11, 2025

Lo que esto significa para los fans

Aunque no hay confirmación completamente oficial sobre que The Last of Us Part III pueda o no llegar, sí se sabe que la idea no se ha descartado del todo, aunque Druckmann, ha sido consciente al advertir a los fans que este podría ser el final del proyecto.

¿Qué esperar ahora?

Los fans tendrán que seguir al pendiente de los anuncios que den Naughty Dog y Druckmann, y estar conscientes de que, si se llega a dar el paso para la parte tres, las altas expectativas que se han puesto sobre el juego podrían mermar la continuación de próximos proyectos.