Semana clave en Pokémon GO: Psicoespectáculo, Incursiones Sombras y más (del 15 al 21 de septiembre)
Descubre todo los eventos de la semana de Pokémon GO del 15 al 21 de septiembre: Novedades, bonus y variocolor
A partir de hoy, la temporada Historias de Transformación (Tales of Transformation) de Pokémon GO, trae consigo días cargados de eventos y bonificaciones imperdibles, del 15 al 21 de septiembre del 2025. Ya sea con el esperado Psicoespectácul o con la posibilidad de capturar al Pokémon variocolor, conseguir Caramelos XL y desafíos especiales, esta semana promete sorprender a todos los fans.
Novedades principales de la semana de Pokémon GO
- Psicoespectáculo: Toma de control (16-21 septiembre) Este evento se activa desde el martes 16 (10:00 local) hasta el domingo 21 (20:00 local).
- Debuta Indeedee y habrá mayor presencia del Equipo GO Rocket, así como de Lunatone y Solrock salvajes, independientemente de tu ubicación.
- Bonificaciones clave: Más caramelos por buenos lanzamientos, posibilidad de Caramelos XL,entre otros.
- Temporada “Tales of Transformation” (2 de septiembre al 2 de diciembre de 2025) Bonos activos durante toda la temporada: Caramelo XL garantizado al intercambiar Pokémon.
- Caramelo XL garantizado al derrotar jefes de reide de cinco estrellas durante la Hora de Reide para nivel 31 o más.
- Bonos por rachas de capturas y giros de Poképaradas de varios días, experiencia extra al subir amistad, etc.
- Cada domingo: Intercambios especiales, menor costo de Polvo Estelar al hacer intercambios, más chance de “Lucky Trades” y la oportunidad de conseguir Candy XL.
Trainers from every corner of the world helped today’s #PokemonGOCommunityDay blossom beautifully! 🌍— Pokémon GO (@PokemonGoApp) September 14, 2025
📍: UK, Spain, Italy, Germany pic.twitter.com/ZIinU2hxbq
Qué hacer esta semana (15-21 septiembre)
Aprovecha la hora estelar, reides Mega o eventos especiales cuando aparezcan para intentar capturar versiones variocolor.
- Prioriza los eventos de reide y los jefes de cinco estrellas para maximizar los Caramelos XL si eres nivel 31 o superior.
- Si haces intercambios los domingos, hazlos estratégicamente, pues los bonos de temporada hacen que esos días sean especialmente tonificantes en Candy XL y Lucky Trades.
- Usa MTs disponibles para remover Frustración de Pokémon oscuros durante Psicoespectáculo.
- Completa las investigaciones espaciales y temporales ligadas a este evento para ganar superradar, encuentros exclusivos, etc.