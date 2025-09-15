inklusion logo Sitio accesible
Semana clave en Pokémon GO: Psicoespectáculo, Incursiones Sombras y más (del 15 al 21 de septiembre)

Descubre todo los eventos de la semana de Pokémon GO del 15 al 21 de septiembre: Novedades, bonus y variocolor

A partir de hoy, la temporada Historias de Transformación (Tales of Transformation) de Pokémon GO, trae consigo días cargados de eventos y bonificaciones imperdibles, del 15 al 21 de septiembre del 2025. Ya sea con el esperado Psicoespectácul o con la posibilidad de capturar al Pokémon variocolor, conseguir Caramelos XL y desafíos especiales, esta semana promete sorprender a todos los fans.

Novedades principales de la semana de Pokémon GO

  • Psicoespectáculo: Toma de control (16-21 septiembre) Este evento se activa desde el martes 16 (10:00 local) hasta el domingo 21 (20:00 local).
  • Debuta Indeedee y habrá mayor presencia del Equipo GO Rocket, así como de Lunatone y Solrock salvajes, independientemente de tu ubicación.
  • Bonificaciones clave: Más caramelos por buenos lanzamientos, posibilidad de Caramelos XL,entre otros.
  • Temporada “Tales of Transformation” (2 de septiembre al 2 de diciembre de 2025) Bonos activos durante toda la temporada: Caramelo XL garantizado al intercambiar Pokémon.
  • Caramelo XL garantizado al derrotar jefes de reide de cinco estrellas durante la Hora de Reide para nivel 31 o más.
  • Bonos por rachas de capturas y giros de Poképaradas de varios días, experiencia extra al subir amistad, etc.
  • Cada domingo: Intercambios especiales, menor costo de Polvo Estelar al hacer intercambios, más chance de “Lucky Trades” y la oportunidad de conseguir Candy XL.

Qué hacer esta semana (15-21 septiembre)

Aprovecha la hora estelar, reides Mega o eventos especiales cuando aparezcan para intentar capturar versiones variocolor.

  • Prioriza los eventos de reide y los jefes de cinco estrellas para maximizar los Caramelos XL si eres nivel 31 o superior.
  • Si haces intercambios los domingos, hazlos estratégicamente, pues los bonos de temporada hacen que esos días sean especialmente tonificantes en Candy XL y Lucky Trades.
  • Usa MTs disponibles para remover Frustración de Pokémon oscuros durante Psicoespectáculo.
  • Completa las investigaciones espaciales y temporales ligadas a este evento para ganar superradar, encuentros exclusivos, etc.
