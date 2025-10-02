Filtran el paquete completo de las skins de K-pop Demon Hunters en Fortnite

El éxito rotundo generado por esta película sigue dejando buenos resultados para los fans, que ahora tendrán a sus personajes favoritos en el mundo de los videojuegos. Anunciada la colaboración, se indica que mañana mismo sacarán los skins completos para que los seguidores gamers disfruten de K-pop Demon Hunters en las emociones de Fortnite.

¿Cuándo salen los skins completos de K-pop Demon Hunters en Fortnite?

El popular juego de batallas y misiones dará luz a una de las colaboraciones más esperadas de los últimos tiempos. Rumi, Mira y Zoey tuvieron un impacto tal, que de manera prácticamente inmediata se logró la colaboración para que un juego de la talla de Fortnite les hiciera caso y las incluyera en su amplia variedad de personajes para las skins de esta temporada.

Con esto, se indicó que este jueves 2 de octubre será posible observar el paquete completo de las Guerreras del K-pop (nombre de la películas en español), esto para que sus figuras se propaguen por todo el mundo conocido en un momento donde hubo polémica por otros temas de otras franquicias.

¿Es cierto que se filtraron las skins completas de K-pop Demon Hunters?

Según la información de Spush FNBR, el paquete completo de las cazadoras de demonios incluirá a las tres personajes de la película, tres accesorios para traer en la espalda y tres picos que serán el Gok-Do, Shin-Kal y Sa-In-Geom. Mientras que tendrán su respectivo emote con el pulgar hacia arriba y también se incluyen dos bailes aún por confirmar.

KPOP DEMON HUNTERS FULL BUNDLE LEAKED



• DROPPING TOMORROW (3x SKINS)

• 3x BACKBLINGS (Ramyeon)

• 3x PICKAXES (Gok-Do, Shin-Kal, Sa-In-Geom)

• 1x EMOTE (Thumbs Up) & 2x DANCES

• INFO VIA @SpushFNBR pic.twitter.com/cjy7hDMsbl — HYPEX (@HYPEX) October 1, 2025

¿Las skins de K-pop Demon Hunters son gratis?

Lamentablemente para los que buscaban disfrutar de sus personajes favoritos sin ningún tipo de costo, las colaboraciones de Fortnite regularmente tienen un costo. Según los diversos reportes, tendrás que desembolsar 1500 PaVos del juego. Es decir, cerca de 180 o 200 pesos mexicanos, esto para hacerte acreedor del paquete completo de las tres protagonistas de esta historia.