Confirman colaboración de K-Pop Demon Hunters con Fortnite y revelan el primer vistazo de Zoey

El filme animado musical de Sony Pictures Animation que se estrenó en una popular plataforma de streaming, conocido en Latinoamérica como Las Guerreras K-Pop, se convirtió en un éxito global que logró más de 236 millones de reproducciones en su primera semana. Cuando se filtró que las protagonistas podrían llegar al Battle Royale de Fortnite, las redes sociales explotaron con la emoción de los fans. Pues finalmente Hypex confirmó la colaboración y mostró el primer vistazo de la skin de Zoey.

El éxito de K-Pop Demon Hunters abre camino en Fortnite

Con canciones originales y una estética vibrante, el proyecto ha generado tal impacto cultural que ahora aterriza en Fortnite, uno de los videojuegos más influyentes del mundo que poco a poco se ha convertido en el rey de las colaboraciones.

Primer vistazo a Zoey en Fortnite

El insider HYPEX, reconocido por adelantar novedades de Fortnite, reveló en su cuenta de X que la colaboración incluirá no solo skins temáticas, sino también contenido extra, el cual aún no es especificado. Entre las primeras filtraciones aparece Zoey, uno de los personajes más queridos de la película, quien ya cuenta con su propio arte conceptual dentro del juego.

FIRST LOOK AT ZOEY's FORTNITE SKIN



KPOP DEMON HUNTERS COLLAB CONFIRMED pic.twitter.com/Ccg7h99api — HYPEX (@HYPEX) September 29, 2025

A pesar de las fuertes filtraciones, Epic Games no ha dado una confirmación oficial, pero las pistas apuntan a que la colaboración debutará en Halloween 2025, posiblemente dentro del Fortnite Festival, integrando música, baile y cosméticos inspirados en la cinta.

Una fusión de música y gaming

Es innegable que Fortnite es el lugar perfecto para que ocurra una mezcla entre videojuego y música perfecta. Por si fuera poco, la banda sonora de K-Pop Demon Hunters reúne a artistas como EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami, Kevin Woo y Lea Salonga, bajo la producción de figuras como Teddy, Jenna Andrews y Ian Eisendrath. Lo que deja en claro que su estilo pegadizo y visual explosivo encaja de manera natural con el ecosistema creativo de Fortnite y que los fans quedarán sorprendidos y muy contentos con el resultado.

