¡IMPERDIBLE! PlayStation anuncia EXCLUSIVA colaboración de tenis con marca deportiva

Como te informamos recientemente, la PlayStation 1, consola que revolucionó el mundo de los videojuegos recientemente cumplió 30 años, en lo que fue toda una fiesta que a día de hoy nos sigue dando nuevas sorpresas, pues ha anunciado su colaboración con una reconocida marca deportiva.

¿Quién dice que el mundo de los sneakers y los videojuegos no van de la mano? Tres siluetas icónicas de la década de los 90’s, totalmente inspiradas en los colores y el estilo de la consola PlayStation original saldrán de manera totalmente exclusiva e ilimitada en algunas tiendas seleccionadas, haciéndose uno de los pares de tenis más cotizados de este 2025 tanto por los fanáticos de los tenis como de los videojuegos.

¿Qué hace especial a los tenis colaboración de PlayStation?

Estos tenis, como su descripción lo dice, están hechos para jugar, cuentan con opciones de cordones / agujetas, cable extraíble con cierre de cordones y plantillas grises conmemorativas del 30 aniversario de la PS1, y demás aditamentos dependiendo el modelo, pues hay un par que cuenta con su “Memory Card”.

Se trata de los modelos:



Pump Omni Zone II

Instapump Fury 94

Workout Plus

Sin duda alguna, con estas siluetas tendrás toda la década de los 90’s en tus pies, siendo una colaboración imperdible.

¿Cómo comprar estos tenis en colaboración con PlayStation?

De momento, el anuncio oficial señala que estas siluetas estarán a la venta únicamente a partir del 15 de octubre en algunas tiendas selectas de Japón, Estados Unidos y el Reino Unido, dejando al público latino con ganas de este par, aunque no se descarta que en un futuro cercano puedan llegar a países como México.