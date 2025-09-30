Minecraft confirma colaboración con Dragon Ball Z; esto se sabe sobre el épico ‘featuring’

Los fanáticos de los videojuegos y el anime están de fiesta luego de que Minecraft anunció su colaboración con Dragon Ball Z. Durante Minecraft LIVE, Mojang Studios reveló el primer vistazo al crossover inesperado que llevará a los personajes de Akira Toriyama a la sala de Xbox.

Mojang Studios presentó la colaboración con un trailer lleno de fan service, pues aparecen las Esferas del Dragón, Shenlong y los personajes más icónicos de la franquicia. Además, se confirmóque Goku, Vegeta, Gohan, Krillin y Piccolo podrán usar sus habilidades más icónicas, incluyendo el poderoso Kamehameha.

Hasta el momento se desconoce la fecha del lanzamiento, pero se tiene entendido que los jugadores de Minecraft Bedrock Edition ya pueden obtener contenido basado en Dragon Ball Z. Se trata de un regalo que los fans de Goku y compañía agradecerán: un objeto de cabello para transformar a su personaje en Super Saiyajin.

¿Habrá segunda parte de la película de Minecraft? Esto se sabe

Las posibilidades no surgen únicamente tras ver el enorme éxito que tuvo en taquilla durante sus primeros tres días o porque actualmente lleva recaudado más de300 millones de dólares a nivel mundial, según reportó Boxoffice. Las propias cabezas creativas de la cinta han decidido expresarse al respecto y sus palabras son alentadoras para los fans.

Durante una entrevista, se le cuestionó aJack Black, que interpreta a Steve, sobre las posibilidades de volver en una secuela y el actor respondió: “¿Quieres saber si estará Herobrine en la secuela? No lo sabemos. Eso no es… necesitamos conocer las bases (del personaje). Espero poder interpretarlo”.

