El experimento del IgNobel 2025 de Química que promete comida que llena sin engordar (¿de verdad funciona?)

No es secreto para nadie que las cosas más complicadas son bajar de peso sin pasar hambre o dejar de comer todo lo que te gusta para cumplir una dieta. Pues hay una buena noticia, pues parece que la ciencia se lo ha tomado en serio. El IgNobel 2025 de Química fue otorgado a Rotem Naftalovich, Daniel Naftalovich y Frank Greenway, quienes buscaron la manera de hacer que los alimentos llenen más sin aumentar las calorías.

Comida que llena sin engordar: el curioso experimento que ganó el IgNobel 2025 de Química

Su solución fue tan sorprendente como polémica: agregar politetrafluoroetileno (PTFE) (un componente del teflón) en polvo a los alimentos. Sí, leíste bien, se trata del mismo material que evita que se pegue el huevo en tu sartén.

El experimento: teflón para engañar al estómago

Según el estudio publicado en el Journal of Diabetes Science and Technology, los científicos probaron la mezcla en ratas y descubrieron que el PTFE aumentaba la sensación de saciedad. La proporción ideal para lograrlo era que el polímero representara una cuarta parte del volumen total del alimento, sin aportar calorías adicionales.

El PTFE fue elegido porque es químicamente inerte y estable, lo que significa que no se descompone ni reacciona dentro del cuerpo. Al añadirlo, los alimentos se vuelven más “voluminosos” y engañan al sistema digestivo para que crea que está lleno antes de tiempo.

¿Comer teflón? No tan rápido…

Primero que nada, recuerda que no debes intentar comer teflón de la forma en la que sea que lo estés imaginando. Aunque la idea parece el sueño de cualquier persona que intenta estar a dieta, no es algo que se recomiende probar en casa. El estudio fue realizado solo en animales y con fines experimentales.

Aun así, este tipo de descubrimientos, abre la puerta a futuras investigaciones sobre cómo crear alimentos más saciantes sin añadir calorías, un campo que está creciendo dentro de la nutrición moderna.

El mensaje detrás del premio

Como todo IgNobel, este experimento nos recuerda que la ciencia también puede ser divertida, incluso cuando aborda temas que se pueden considerar como poco serios, como cuando hablamos del control del peso. Tal vez aún estemos muy lejos de crear la fórmula perfecta de “comida mágica para adelgazar”, pero cada avance no acerca más y más a ese sueño.

