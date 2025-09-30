Una mujer dio a luz y a los cinco días ganó un torneo de Mortal Combat con su bebé en brazos

Una mujer se hizo viral en las redes sociales tras aparecer jugando videojuegos mientras cargaba a su bebé en brazos. La “mamá gamer” es apodada como Legion y se consagró campeona de un torneo del famoso video juego de peleas Mortal Kombat XL a tan solo cinco días de dar a luz a su hija Cherry.

La historia se hizo viral el pasado 27 de septiembre por medio de su esposo que compartió la imagen en su cuenta de “X”, @Argenrost, en donde se puede ver a la mujer jugando la gran final del torneo organizado por la tienda Juicy Game Nighten Orlando, Florida.

Legion se consagró campeona indiscutida luego de haber derrotado al jugador conocido como KingKaiFL en la final y a su propio esposo Argenrosten la semifinal, quien también participó quedando en tercer lugar.

Esta mujer fue aplaudida por quienes participaron del torneo y por los usuarios de las redes sociales. Así fue que su talento quedó reconocida como jugadora y mamá ya que nunca se apartó de su hija.

¿Cuál es la historia de la mamá gamer?

Detrás de esta historia que se dio a conocer en las redes sociales, pues hay algo más detrás de esta mujer que tiene un trasfondo triste. Legion está en pareja con Argenrosty perdieron a su primera bebé el año pasado a causa de una extraña enfermedad conocida como Síndrome de Kasabach-Merritt, que provoca tumores vasculares en los recién nacidos.

This might be the most based picture I've taken to date.



Support your locals. pic.twitter.com/af6gAGDkod — LAGr | GOONZ | Argen (@Argenrost) September 28, 2025

De esta manera el marido de la mamá gamer, aprovechó el alcance que tuvo la historia, para contar lo que han pasado como familia. El objetivo era el de concientizar al respecto de la enfermedad por lo que acudió a pedir donaciones a la National Organization for Rare Disorders (NORD), una institución que se encarga de investigar el Síndrome de Kasabach-Merritt.

“Mi único consejo es que consideren donar a NORD si pueden. Nuestra hija mayor, que nació el año pasado, nos fue arrebatada por una rara enfermedad llamada Kasabach-Merritt, y esta organización apoya la investigación para salvar a otros de esta enfermedad.”,manifestó Argenrost en una de sus publicaciones.