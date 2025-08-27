OFICIAL: Safari de Ciudad Pokémon GO será en México; fechas, lugar confirmado y precio

¡Entrenadores, prepárense! México se prepara para tener un nuevo evento: El Safari de Ciudad de Pokémon GO. Este tendrá lugar en Cancún, por lo que próximamente la ciudad se convertirá en el punto de reunión para fanáticos de todas partes del mundo.

Safari de Ciudad de Pokémon GO: Precios y venta de boletos

Para poder asistir a este evento es importante adquirir boletos, los cuales ya están disponibles en el sitio oficial del evento y tienen un costo de $190 MXN por día. Así que, si quieres disfrutar de la experiencia completa, puedes adquirir una entrada para ambos días mediante complementos especiales. Es fundamental que consideres que las entradas no son reembolsables y estarán disponibles hasta agotar existencias.

Pokémon exclusivos y sorpresas

Una de las cosas más atractivas del evento es que no solo puedes hacer nuevas amistades, convivir con la comunidad y disfrutar de Cancún. También es una buena oportunidad para conseguir Pokémon exclusivos o realizar misiones especiales.

Durante el Safari de Ciudad, los jugadores podrán encontrarse con un Eevee con sombrero de explorador, el cual puede evolucionar en cualquiera de sus formas conocidas (Vaporeon, Jolteon, Flareon, Umbreon, Espeon, Leafeon, Glaceon o Sylveon) y lo mejor de todo es que estos conservan el sombrero, por lo que es un buen momento para obtener varios de estos Eevee para tenerlos todos.

Crédito: Niantic | Pokémon Go | The Pokémon Company | Nintendo

Pero eso no es todo, pues durante el evento podrás encontrarte con Mudbray, el Polémon Asno, el cual recordemos, solo aparece durante los eventos de Safari de Ciudad en Pokémon Go de 2025. No se sabe cuándo este Pokémon podría aparecer libremente por todo el mundo, así que es el momento para aprovechar.

Crédito: Niantic | Pokémon Go | The Pokémon Company | Nintendo

También habrá investigaciones especiales y bonificaciones exclusivas, como el complemento Amante de la eclosión, que reducirá a la mitad la distancia para abrir Huevos durante el evento.

¿Cuándo y a qué hora será esta experiencia única en Cancún?

Este evento tendrá lugar el sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 2025 con un horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

El formato invita a los entrenadores a recorrer la ciudad a su propio ritmo, explorando tanto sus sitios históricos como los rincones favoritos de los locales, mientras capturan Pokémon y conocen a otros jugadores. Es una oportunidad perfecta para vivir la magia de Cancún a través de la aventura Pokémon.

¿Te interesa participar en el evento?

También te puede interesar: Moda inspirada en anime 2025: outfits, tendencias y estilo japonés que marcan diferencia