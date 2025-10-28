Todas las nuevas skins de Los Simpson llegan a Fortnite en noviembre

Hace apenas unas semanas todo era un rumor y ahora, este sábado 1 de noviembre de 2025, finalmente los fans podrán disfrutar del esperado evento de Los Simpson en Fortnite. Este traerá consigo una minitemporada temática con increíbles skins, accesorios y escenarios inspirados en la clásica y emblemática serie animada.

¡Springfield se muda a Fortnite!

Aunque la fecha se aproxima, Epic Games ha revelado los detalles a cuentagotas. Es por eso que en redes sociales algunos se han dedicado a filtrar contenido de la temporada donde se revelan detalles respecto a cosas como: un mini Pase de Batalla, skins disponibles en la tienda diaria, con diseños que rinden homenaje al estilo original de Matt Groening, pero adaptados, como siempre, al universo del videojuego.

Crédito: Epic Games

Skins principales del mini Pase de Batalla

De acuerdo con lo que se ha filtrado hasta el momento, el Pase de Batalla incluirá a varios de los personajes más emblemáticos de la serie:



Homer Simpson

Marge Simpson

Ned Flanders

Cada uno contará con accesorios personalizados, como el pico de Marge, que será una aspiradora, o el de Homer, el cual incluirá el icónico martillo automático que inventó en uno de sus episodios más recordados. Pero espera, porque las sorpresas no terminan ahí. Además, habrá dos skins remix, que combinan el mundo de Fortnite con el de Los Simpson:



Un Banano versión Springfield

Un Palito de Pescado con el clásico pez mutante de tres ojos

Skins disponibles en la tienda diaria

Por último, se ha filtrado que, junto al Pase, otros personajes llegarán directamente a la tienda de objetos:



Bart Simpson

Lisa Simpson

Krusty el Payaso

Moe Szyslak

En el caso de Bart y Lisa, ambos aparecerán montados sobre unos enormes robots, una solución creativa para mantener su tamaño original sin alterar el sistema de juego, al estilo de Morty cuando tuvo su propia colaboración.

“Fortnite”



Fecha y hora de estreno en México

La minitemporada de Los Simpson en Fortnite comenzará el sábado 1 de noviembre de 2025 a las 8:30 AM (hora de la Ciudad de México). Para jugar, los usuarios deberán descargar la actualización 38.00, que incluye todo el contenido nuevo. Después, Epic Games podría cerrar los servidores por algunas horas mientras implementa los cambios, por lo que se recomienda paciencia antes de lanzarse al juego.

¿Estás listo para jugar con la icónica familia amarilla?

