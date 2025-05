¿Tony Dalton en el nuevo juego de Naughty Dog? Esto es lo que sabemos de “Integalactic: The Heretic Prophet”?

La industria del entrenamiento sigue rompiendo barreras y esta vez el talento mexicano podría estar llegando al vasto mundo de los videojuegos. Tras la revelación oficial de “Integalactic: The Heretic Prophet”, la nueva IP de Naughty Dog, muchos fans comenzaron a preguntarse si el actor Tony Dalton es parte del ambicioso proyecto.

El tráiler del juego dejó entrever a un personaje sorprendentemente parecido al actor de “Better Cal Saul” y “Matando Cabos”. Y por si fuera poco, el propio Dalton retuiteó el tráiler desde la cuenta de Neil Druckmann, director creativo de Naughty Dog, lo que elevó aún más las sospechas de su participación.

Aunque nos se ha confirmado de manera oficial por parte del estudio o del actor, las redes sociales ya están en alerta buscando pistas, analizando fotograma por fotograma del tráiler para encontrar más pistas. Algunos incluso aseguran que no solo se parecen físicamente, sino que el personaje en cuestión también comparte su tono de voz.

¿Qué es “Integalactic: The Heretic Prophet”?

Este nuevo título marca una nueva era para Naughty Dog, conocidos por sus aclamadas franquicias como “Uncharted” y la increíble saga de “The Last of Us”. “Integalactic: The Heretic Prophet” se presenta como una aventura épica de ciencia ficción con un enfoque narrativo profundo, en línea con el estilo del estudio.

Aunque aún se desconocen muchos detalles de la historia, los elementos visuales y el tono de tráiler sugiere un universo denso, maduro y lleno de dilemas morales, algo que encajaría perfectamente con un personaje interpretado por Dalton.

¿Cuándo se estrena el juego?

Por ahora, Naughty Dog no ha revelado fecha de lanzamiento para “Integalactic: The Heretic Prophet”, aunque todo apunta a que el juego podría llegar hacia finales de 2026, siguiendo el ritmo habitual de desarrollo del estudio.

Hasta entonces, los fans deberán mantenerse atentos ante cualquier anuncio oficial. Si Tony Dalton resulta esto involucrado, no solo sería un gran acierto de casting, sino también otro paso importante en la internacionalización del talento.

