OFICIAL: El festival Pa’l Norte hace anuncio que emociona a todos los fans

El Festival Tecate Pa’l Norte se ha posicionado como uno de los eventos más esperados por los amantes de la música debido a que en sus diversas ediciones ha traído a territorio nacional a cantantes y bandas de talla mundial como Justin Timberlake, Green Day, Olivia Rodrigo, Snoop Dogg, Maroon 5, entre otros, por lo que, cada que sus redes sociales se actualizan, significan buenas noticias.

Por ejemplo, este martes anunciaron que, como en los últimos dos años, su próxima edición será de tres días. El festival está pactado para desarrollarse del 27 al 29 de marzo del 2026 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

¿Quiénes se presentarán en el Festival Pa’l Norte 2026?

Hasta el momento se desconoce quiénes formarán parte del line up del 2026, sin embargo, se prevé que, como cada año, se supere a la edición anterior. Este 2025, Green Day, Massive Atack, Caifanes, Charlie XCX, Mon Laferte, El Tri, The Black Keys, The Chainsmokers, Garbage, Justin Timberlake y Olivia Rodrigo lideraron el cartel.

Ante la incertidumbre, algunos fans aseguran que los artistas que formarán parte del Lollapalooza 2026 de Argentina podrían presentarse en el Pa’l Norte debido a la cercanía entre ambos eventos, pues el primero se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, ubicado en Buenos Aires, Argentina. En este show se presentarán Sabrina Carpenter, Skrillex, Tyler, The Creator; Lorde, Turnstile, Kygo, Deftones, así como artistas locales.

Cabe mencionar que el Tecate Pa’l Norte se ha caracterizado por ser un festival versátil, pues no sólo se han presentado bandas y cantantes relacionados con el rock, sino también íconos del regional mexicano, el rap y la electrónica. Por ejemplo, en la edición de 2014 se presentaron Snoop Doggy Los Tigres del Norte, mientras que en 2018 se contó con la participación de Farruko y Morat.

