7 secretos macabros de Los Caballeros del Zodiaco que probablemente no sabías

Con su mezcla de mitología, batallas épicas y personajes memorables, Los Caballeros del Zodiaco se ha convertido en un clásico del anime y uno de los favoritos del público. Pero detrás de las armaduras doradas y las peleas heroicas, existen teorías y detalles ocultos que muestran un lado mucho más sombrío de la historia que probablemente pasaste por alto.

7 secretos macabros de “Los Caballeros del Zodiaco”

Aquí recopilamos 7 secretos y teorías macabras que los fans han discutido durante años:

1. Mitzumasa Kido sometió a sus propios hijos a entrenamientos brutales

En el manga se revela que los 100 huérfanos enviados a entrenar para convertirse en Caballeros eran, en realidad, hijos biológicos de Mitzumasa Kido. Esta teoría resulta bastante perversa, pues revela que, sin importar la voluntad de las madres o de los niños, estos fueron sometidos a entrenamientos extremos que provocaron la muerte de la mayoría.

2. Mū se autolesionaba para reparar armaduras

El Caballero de Aries podía restaurar armaduras usando sangre del portador. Cuando este no existía, la teoría apunta a que Mū se cortaba a sí mismo para conseguir el mismo efecto. La teoría nace por las vendas que siempre lleva. Con cientos de reparaciones a lo largo de los años, es posible que haya sufrido graves hemorragias.

3. Hyoga podría sufrir alucinaciones con su madre

Hyoga baja al fondo del mar para visitar el cuerpo de su madre y la encuentra intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Sin embargo, se cree que esa visión era una alucinación producto de su trauma, ya que tras tantos años bajo el agua, el cuerpo no podría conservarse así. Resulta bastante perturbador, ni siquiera pensarlo.

4. Ikki pudo haber perdido la cordura en la Isla de la Reina Muerte

La teoría señala que su historia con una misteriosa joven y su enfrentamiento con un caballero dorado quizá nunca ocurrieron. Los años de sufrimiento extremo habrían provocado que Ikki creara falsos recuerdos, lo que explicaría su personalidad fría y su comportamiento errático.

5. El Gran Patriarca asesinó a un caballero herido

Asterio, único sobreviviente de una misión fallida, regresó al Santuario para informar de la amenaza. Poco después, su nombre apareció en una lápida. Esto solo podría significar una cosa, que el Gran Patriarca lo ejecutó por “fracasar”.

6. Atena enviaba a sus caballeros a la guerra sin armas

Durante la guerra contra Poseidón, este armó a sus guerreros con poderosas armas. Atena, que las despreciaba, mandó a sus caballeros a luchar con las manos desnudas. Las armas existían, pero eran custodiadas por el Caballero de Libra y solo podían usarse en circunstancias críticas.

7. El posible caballero dorado número 14

El signo de Ofiuco ya fue introducido en la saga, pero algunos fans creen que existe un guerrero dorado aún más secreto: el de Cetus, un monstruo marino de la mitología griega. ¿Será?

