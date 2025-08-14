Roban $130 mil pesos en figuras Labubu en tienda de California

Seguro conoces a los Labubu, son unos pequeños monstruos que puedes llevar en tu bolso o tu mochila y que fueron una bomba en el mundo entero. Todos quieren uno, pues son tendencia en la cultura popular y, aunque su popularidad ha disminuido, la demanda continúa. Ahora resulta que un grupo de ladrones hicieron de la suyas y se llevaron miles de dólares en estos con estos pequeñines. Aquí te contamos la historia

¡Con los Labubu no! Así fue el robo de estas figuras en California, Estados Unidos

Resulta que la madrugada del 6 de agosto, un grupo de cuatro hombres irrumpió en la tienda llamada Onestopsales, en La Puente, California, para llevarse un botín valuado nada más y nada menos que en $130,000 pesos (unos 7,000 dólares) en figuras Labubu.

El robo ocurrió alrededor de la 1:30 a. m., cuando los sospechosos forzaron la entrada del local. Testigos y cámaras de seguridad identificaron el vehículo utilizado, más tarde se confirmó que esta también había sido robada.

Además de las figuras, el local reportó daños importantes en las instalaciones. La policía de Los Ángeles informó que la investigación sigue en curso, pero no ha revelado más datos sobre los responsables. A continuación te dejamos el video del robo:

¿Qué son los Labubu?

Los Labubu son muñecos creados por el artista hongkonés Kasing Lung y producidos por la compañía china Pop Mart. Se distinguen por sus nueve dientes, cuerpo peludo. Parte de su atractivo principal radica en las “cajas misteriosas”, un formato de venta que oculta qué modelo contiene, fomentando el coleccionismo.

Un fenómeno global

Los Labubu se han convertido en un símbolo de la cultura pop gracias a celebridades como Dua Lipa, Kim Kardashian y Lisa de BLACKPINK, que han posado con ellos en redes sociales. En México, estas figuras alcanzan precios que van de los $320 pesos; sin embargo, las ediciones limitadas pueden alcanzar precios de reventa de $5,000 e incluso hasta $56,000 pesos en el mercado de coleccionistas.

