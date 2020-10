FOTOS | Te vas a quedar de a seis, cuando descubras las revelaciones más impactantes de los actores de “Yo Soy Betty, La Fea”.

Revelaciones personales y profesionales que compartieron los actores del reparto de “Yo Soy Betty, La Fea”.

“Yo Soy Betty, La Fea” estuvo a punto de quedarse sin Betty…

¡Sí, así como lo lees! En pleno proceso de grabaciones, Ana María Orozco, estuvo a punto de salirse y las razones te sorprenderán.

Resulta ser que, el extenuaste trabajo de grabaciones tenía muy cansada a Ana María, quien en medio de la producción, tuvo que hacer una pausa para renegociar su contrato.

Eran unas 17 horas las que se pasaban grabando todas las escenas de “Yo Soy Betty, La Fea”, al punto que ni siquiera tenían tiempo de disfrutar de la fama y el éxito.

Mejor de lejitos...

Marcela Posada, quien interpretó a Sandra, confesó recientemente que lleva 10 años de castidad.

“Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco”, confesó en una entrevista a un programa colombiano.

¡Aaaay, Marce!

Natalia Ramírez, encargada de encarnar a Marcela Valencia, considerada por algunos la villana de esta historia.

Reconoció que hubo escenas que la sorprendieron y que representaron retos actorales, pero hubo una en particular que la marcó para siempre.

“Tengo varias, pero hubo una que Fernando Gaitán me escribió de despedida del personaje que es una escena, que dura casi 14 minutos y es cuando Marcela le entrega Armando a Betty”, dijo en una entrevista.

Pero, esta no es la única confesión que ha hecho Natalia, pues, junto a su gran amiga Lorna Cepeda, “la peliteñida”, reveló algo más que sorprendente.

¿Por qué se escondían Marce y la peliteñida de Armando Mendoza?

Y es que, “Marcela y Patricia”, se la pasaban escondidas de Don Armando (Jorge Enrique Abello) entre grabaciones y cortes.

¿La razón? Compraban una pizza para compartir entre amigas, pero siempre que las encontraba Jorge, él les quitaba una que otra rebanada.

Para ellas era más fácil esconderse de su compañero que negarle una rebanada de pizza.

Fama vs. problemas de dinero…

Hablando de Lorna Cepeda, quien encarnó a Patricia Fernández, la chica que estudió “6 semestres de finanzas en la San Marino”.

Durante y después de grabar “Yo Soy Betty, La Fea”, no faltaba quién le ofreciera dinero para solucionar “sus problemas económicos”.

También es de reconocerse el valor y la fuerza de la actriz para hablar de los duros momentos a nivel personal.

Ya que, en tres ocasiones ha luchado contra el cáncer de piel.