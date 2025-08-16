Taylor Swift tendrá una colaboración con Bad Bunny y estas son las pistas que lo confirman

Sabemos que con el anuncio de The Life Of a Showgirl, queramos o no, vamos a estar desayunando, comiendo y cenando noticias sobre Taylor Swift, y es que como muchos lo han dicho ella es la industria musical, y si mueve un dedo todos nos enteramos. Después de que la rubia anunciara fecha de lanzamiento y la tracklist de su nuevo álbum muchos son los rumores que comenzaron a salir respecto a sus posibles colaboraciones, entre ellas la más sonada con Bad Bunny.

Estas pistas sugieren una colaboración de Taylor Swift con Bad Bunny

Taylor Swift es conocida por dejarle pistas a sus fans -swifties-, quienes son unos detectives expertos en entender cada uno de los guiños que la originaria de Pensilvania deja tanto en sus shows, en sus redes sociales y hasta a través de su novio Travis Kelce.

Es por eso que ahora que se ha dado a conocer la portada y las canciones que contendrá The Life Of a Showgirl, las mentes detectivescas de los swifties se han dado rienda suelta y ahora han encontrado pistas importantes, las cuales sugieren la posible y casi segura (según ellos) colaboración que estaría sacando Tay con Bad Bunny, aquí te hacemos la recapitulación.

2023: Bad Bunny y Taylor Swift juntos en el Electric Lady Studio

En el 2023 se hizo viral en redes sociales unas fotografías en donde se aprecia a Taylor Swift con quien aseguran era Bad Bunny cerca del Electric Lady Studio.

🚨 Taylor Swift y Bad Bunny estuvieron el día de hoy en Electric Lady Studio pic.twitter.com/78bAlnWTCN — Cultura Pop Now (@CulturaPopNow) September 6, 2023

Travis Kelce y Bad Bunny en Happy Gilmore 2

En Happy Gilmore 2 Bad Bunny y Travis Kelce comparten escena, en la cual se ve al conejo malo untarle miel en el torso al jugador de futbol americano. Y tú dirás: bueno, ¿y eso qué? Espera, ahora todo empezará a hacer sentido.

Bad Bunny and Travis Kelce in ‘Happy Gilmore 2’

pic.twitter.com/kFq0R5SxTx — Bad Bunny Global 🐰 (@badbunny_global) July 26, 2025

Taylor Swift hace una historia sospechosa en Instagram

A través de su cuenta de Instagram Taylor Swift compartió el póster de Happy Gilmore 2, historia en la cual puso: “Happy Gilmore 2 me tuvo riéndome y aplaudiendo de principio a fin. Sin duda, una película que hay que ver, 13/10" y cerró ese texto con un emoji de un tarro de miel.

The Life of a Showgirl: revelación de tracklist

Taylor Swift revela la tracklist de su nuevo disco de estudio, y aquí destaca una canción en específico, la número 11 que se llama Honey (Miel) y que si bien no tiene marcada alguna colaboración, muchos aseguran que sí lo será.

Taylor really getting Bad Bunny to slather HONEY on Travis for her song promotion🍯🍯🍯 #thelifeofashowgirl pic.twitter.com/SCckom8ITn — ataylorlover13 TAYCOUVER N3✨ (@ataylorlover13) August 14, 2025

¿Ahora lo cachas? Tal vez esto no sea absolutamente nada más que una historia de conspiración, pero si llega a ser real veremos una mezcla de voces y géneros muy interesante.

¿Cuándo es el lanzamiento de The Life of a Showgirl?

El 12 de agosto será el lanzamiento oficial del álbum de Taylor Swift: The Life of a Showgirl.