Taylor Swift tendrá una colaboración con Bad Bunny y estas son las pistas que lo confirman

Con el anuncio de The Life of a Showgirl, Taylor Swift vuelve a estar en el radar (aunque sabemos que nunca salió de él), y fuertes rumores afirman que estaría sacando una colaboración con Bad Bunny.

Taylor Swift y Bad Bunny
Actualizado el 15 agosto 2025 18:31hrs
Sabemos que con el anuncio de The Life Of a Showgirl, queramos o no, vamos a estar desayunando, comiendo y cenando noticias sobre Taylor Swift, y es que como muchos lo han dicho ella es la industria musical, y si mueve un dedo todos nos enteramos. Después de que la rubia anunciara fecha de lanzamiento y la tracklist de su nuevo álbum muchos son los rumores que comenzaron a salir respecto a sus posibles colaboraciones, entre ellas la más sonada con Bad Bunny.

Estas pistas sugieren una colaboración de Taylor Swift con Bad Bunny

Taylor Swift es conocida por dejarle pistas a sus fans -swifties-, quienes son unos detectives expertos en entender cada uno de los guiños que la originaria de Pensilvania deja tanto en sus shows, en sus redes sociales y hasta a través de su novio Travis Kelce.

Es por eso que ahora que se ha dado a conocer la portada y las canciones que contendrá The Life Of a Showgirl, las mentes detectivescas de los swifties se han dado rienda suelta y ahora han encontrado pistas importantes, las cuales sugieren la posible y casi segura (según ellos) colaboración que estaría sacando Tay con Bad Bunny, aquí te hacemos la recapitulación.

2023: Bad Bunny y Taylor Swift juntos en el Electric Lady Studio

En el 2023 se hizo viral en redes sociales unas fotografías en donde se aprecia a Taylor Swift con quien aseguran era Bad Bunny cerca del Electric Lady Studio.

Travis Kelce y Bad Bunny en Happy Gilmore 2

En Happy Gilmore 2 Bad Bunny y Travis Kelce comparten escena, en la cual se ve al conejo malo untarle miel en el torso al jugador de futbol americano. Y tú dirás: bueno, ¿y eso qué? Espera, ahora todo empezará a hacer sentido.

Taylor Swift hace una historia sospechosa en Instagram

A través de su cuenta de Instagram Taylor Swift compartió el póster de Happy Gilmore 2, historia en la cual puso: “Happy Gilmore 2 me tuvo riéndome y aplaudiendo de principio a fin. Sin duda, una película que hay que ver, 13/10" y cerró ese texto con un emoji de un tarro de miel.

The Life of a Showgirl: revelación de tracklist

Taylor Swift revela la tracklist de su nuevo disco de estudio, y aquí destaca una canción en específico, la número 11 que se llama Honey (Miel) y que si bien no tiene marcada alguna colaboración, muchos aseguran que sí lo será.

¿Ahora lo cachas? Tal vez esto no sea absolutamente nada más que una historia de conspiración, pero si llega a ser real veremos una mezcla de voces y géneros muy interesante.

¿Cuándo es el lanzamiento de The Life of a Showgirl?

El 12 de agosto será el lanzamiento oficial del álbum de Taylor Swift: The Life of a Showgirl.

