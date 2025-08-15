Concierto de Ca7riel & Paco Amoroso consiguen sould-out en Palacio de los Deportes, pero volverán pronto a CDMX

Este viernes Ca7riel & Paco Amoroso estarán dando un concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX, el cuál llenaron en pocos días, pues este dúo argentino ha conquistado a todo el mundo con su esencia, misma que los ha hecho llevar su música por todo el planeta presentando su EP “PAPOTA”

Aún cuando agotaron todas sus entradas para el Palacio de los Deportes, miles de fans mexicanos se han quedado con ganas de vivir la experiencia de verles en vivo, pues estos artistas han pasado del “underground” a ser unos de los exponentes más populares y reconocidos del mundo, por lo que pronto volverán a México.

Ca7riel & Paco Amoroso regresan a México en septiembre

A tan solo unas semanas de su concierto sold-out en la CDMX, este par de artistas volverán con sus músicos a México como invitados para abrir el concierto del rapero Kendrick Lamar en su única fecha en México como parte del “GRAND NATIONAL TOUR”, mismo que promociona su último disco “GNX” (2024).

El próximo 23 de septiembre “Kung Fu Kenny” se estará presentando en el Estadio GNP de la Ciudad de México, donde miles de fans podrán volver a ver a Ca7riel y Paco.

Traer a México de vuelta a días de haber llenado uno de los recintos más icónicos ha causado diversas reacciones, pues muchos fans esperaban a SZA, aunque no podemos negar que la propuesta de Ca7riel y Paco nos pone felices por igual.

Este par fue elegido para acompañar a Kendrick durante su gira por América Latina, con quienes compartirá escenario en México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile.

Kendrick Lamar y una fecha única

Vivir un concierto de Kendrick Lamar es una experiencia única, pues su última presentación en la capital dejó al público mexicano con cosas muy buenas, por ello, a solo un año de este concierto, K Dot estará lanzando sus mejores éxitos como “HUMBLE.”, “DNA.” King Kunta”, “Money Trees” o “Swimming Pools (Drank)”.

La que puede, puede

Aún cuando la cantante SZA comparte un par de canciones con Kendrick y lo acompañó por su gira en Europa, Asia y Norteamérica, Ca7riel & Paco Amoroso estarán presentando su fusión refrescada con el impulso de su reconocido Tiny Desk, donde presentarán canciones de su primer disco “BAÑO MARÍA” (2024), tanto algunos de sus primeros sencillos y su último trabajo “PAPOTA” (2025).

Aún hay entradas disponibles en TicketMaster para este próximo concierto, ¡Por lo que te sugerimos correr por tus accesos!