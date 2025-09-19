Esto es TODO lo que debes de saber sobre el Fan Meeting de Park Bo Gum en la CDMX: Horarios, objetos permitidos y qué no puedes hacer

Este viernes 19 de septiembre, una de las figuras más destacadas de Corea del Sur, el actor del exitoso K-Drama “Si la Vida te da Naranjas”, Park Bo Gum estará ofreciendo su tan esperado Fan Meeting en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Esta será su segunda en México fecha como parte de su gira BE WITH YOU, la cual ya tuvo un exitoso paso por la ciudad de Monterrey, donde el actor, cantante y modelo pudo sentir todo el cariño por parte de su público mexicano y aquí te diremos todo lo que debes de saber para tener una gran experiencia en esta última presentación.

¿Cuáles son los horarios del Fan Meeting de Park Bo Gum?

El registro VIP será de 12:00 P.M. a 2:00 pm

Las Filas VIP se harán a partir de las 3:00 pm

La Foto Grupal será a las 4:00 pm

El Acceso General iniciará en punto de las 5:00 pm

El Fan Meeting dará inicio a las 7:00 pm

La sesión de "Hi-Bye" será al finalizar el show.

¿Qué cosas podré hacer en el fan meeting de Park Bo Gum?

Con el fin de que todos los fans se lleven una gran experiencia, no se tiene permitido el acceso con cámaras de video, tablets o carteles que tapen las vista de las asistentes.

Por motivos de seguridad, Park Bo Gum no podrá recibir regalos ni cartas; así como se pide al público no arrojar objetos al escenario y ser respetuosos con los horarios de los accesos VIP.

Ahora ya tienes todo lo que necesitas saber para llevarte un día inolvidable junto a uno de los artistas más grandes de Corea del Sur, quien se perfila para ser una de las próximas figuras mundiales.

📣✨ HORARIOS - PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] IN MEXICO CITY



👉 Les recomendamos llegar con anticipación al Auditorio Nacional para vivir esta experiencia de la mejor manera y evitar contratiempos.



Gracias por su apoyo incondicional. 🌟



¡Nos vemos en Ciudad… pic.twitter.com/tBkxajDFxx — Ninshi Entertainment (@ninshi_ent) September 18, 2025

Así se vivió el Fan Meeting de Park Bo Gum en Monterrey:

Sin duda alguna, el público de la CDMX no puede con la emoción de poder conocer a Park Bo Gum, quien tras su paso por el Show Center Complex de la ciudad de Monterrey ha dejado grandes sensaciones y sí, a fans con ganas de más.

Desde desfilar entre su público, mandar muchos saludos, interactuar de gran manera con su público y posar con un sombrero y la bandera de México, el primer Fan Meeting de Park Bo Gum fue todo un éxito, por lo que se espera que esta fecha en CDXM sea igual de icónica.