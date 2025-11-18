Robbie Williams acusa a un popular fármaco de poner en riesgo su vista

El icónico Robbie Williams ha paralizado al mundo del espectáculo y a sus fans al haber revelado que su visión está empeorando debido al uso de las inyecciones de Mounjaro, el medicamento que ha estado usando para bajar de peso, ahora el cantante británico advierte sobre los riesgos.

Robbie, de 51 años, confesó que lleva un tiempo “viendo borroso” y que la situación no ha hecho más que empeorar. Según sus propias palabras, no atribuye esto a la edad, sino al tratamiento al que se ha sometido. En un partido de futbol americano, los jugadores se visualizaron como “manchas amorfas” sobre el verde del campo. Y en sus conciertos, le resulta imposible distinguir los rostros de sus fans, a pesar de que están ahí, justo frente a él.

Advertencia a los fans

También contó que le cambiaron la graduación de sus lentes varias veces, sin resultado: “me han cambiado la graduación y he tenido que comprar un montón de gafas nuevas”, reveló entre preocupación y resignación. Asimismo, lanzó una advertencia directa a quienes consideren recurrir a las llamadas “inyecciones mágicas”.

Quiero poner en alerta a la gente sobre los riesgos potenciales, para que investiguen bien”, dijo. Su mensaje es claro: antes de dejarse llevar por la moda de los inyectables, infórmense, porque los resultados rápidos pueden venir acompañados de consecuencias inesperadas.

A pesar de las preocupaciones por su salud, Robbie Williams continúa activo en su carrera musical durante 2025. El cantante mantiene una agenda dinámica con presentaciones especiales y apariciones en festivales europeos, además de seguir promocionando su proyecto artístico Robbie Williams XXV, donde revisita sus mayores éxitos con nuevos arreglos orquestales.

¿Qué es exactamente ese Mounjaro que tanto revuelo ha causado?

Mounjaro es el nombre comercial de un medicamento cuyo principio activo es tirzepatida. Aunque fue desarrollado para tratar la diabetes tipo 2, se volvió popular como tratamiento para la obesidad debido a su capacidad para reducir el apetito y mejorar el control de glucosa.

La tirzepatida imita hormonas naturales que regulan la saciedad, lo que hace que las personas coman menos y, por tanto, bajen de peso. Pero como ocurre con cualquier medicamento potente, no está exento de efectos secundarios. Reportes médicos han señalado que fármacos similares podrían estar vinculados a problemas en el nervio óptico, lo que afectaría la visión.