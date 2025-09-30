¡Por fin! Famoso actor de Nickelodeon dijo que ayudará a Tylor Chase en su vida de adicciones

Hace unos días se viralizó que un famoso actor infantil se encontraba en una delicada situación de vida. Los fanáticos lanzaron una campaña para ayudarle y aunque la situación ya dividió opiniones, ninguno de sus compañeros de actuación había dicho algo al respecto. Sin embargo, Daniel Curtis Lee no falló a sus seguidores e indicó que terminando sus asuntos en México, quiere ayudar a su ex compañero de profesión, Tylor Chase.

¿Quién es Tylor Chase y por qué necesita ayuda?

El ex actor Tylor Chase tuvo su último gran papel cerca de 2012, el cual se hizo famoso en días recientes por la viralización de las imágenes del actor en una situación de calle. Ante eso, los fans se movilizaron para ayudarle tras verle en una complicación de vida. Sin embargo, su propia madre se pronunció y comentó que él no necesita dinero.

La puntualización de la mamá del actor fue en torno a que el dinero no es lo que le ha hecho falta, sino que sus problemas radican en asuntos de adicciones. Comentó que ella ya le había ayudado en algunas oportunidades, pero que el hombre de 36 años ni siquiera es capaz de cuidar de los teléfonos que le han comprado.

¿Daniel Curtis Lee ayudará a Tylor Chase?

Es ahí donde Daniel Curtis Lee entra a escena. Este actor fue uno de los protagonistas de la aclamada serie de Manuel de Supervivencia Escolar de Ned. El artista, músico y celebridad de internet estaba cumpliendo con compromisos en México, pero se indica que ayudaría a su ex compañero actor cuando termine sus compromisos.

Ante dicha noticia, muchos de los fans de Tylor, Daniel y la serie han dicho que era lo mejor que podía pasar. Y es que otros de los protagonistas no se pronunciaron y se espera que todo este movimiento mediático pueda ayudar a salir adelante a este hombre que es recordado por este personaje de una serie adolescente-juvenil.