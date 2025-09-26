Horas cruciales: La mascota más famosa del mundo, Roscoe, el perro de Lewis Hamilton se encuentra en coma y no se sabe si despertará

En las últimas horas se hizo tendencia que el flamante piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton está pasando por momentos difíciles, pues su perro Roscoe, está en un coma inducido luego de haber sufrido un paro respiratorio debido a una neumonía, noticia que tiene a los seguidores del inglés, pues no se sabe si este despertará.

Roscoe, el bulldog inglés de 12 años se ha vuelto uno de los perros más famosos del mundo, pues a través de los años se le ha visto acompañando a Hamilton por todo el mundo en sus carreras y quien lo ha visto ganar importantes premios.

¿Qué es lo que se sabe sobre el estado de salud de Roscoe, el perro de Lewis Hamilton?

El siete veces campeón ha compartido algunas actualizaciones a través sobre el estado de salud de su perro a través de sus redes sociales, donde compartió el siguiente mensaje:

“Por favor, mantén a Roscoe en tus pensamientos. Quiero mantenerlos actualizados.

Roscoe contrajo neumonía de nuevo y estaba luchando por respirar. Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo. Lograron recuperar un latido y ahora está en coma. No sabemos si va a despertar de esto. Mañana trataremos de despertarlo.

Estoy a su lado y quiero agradeceros a todos por vuestras oraciones y apoyo”.

Ante este mensaje, pocas horas después también informó que no estaría presente en el desfile de la moda de Ferrari en Milán, donde tendría su respectiva participación y compartió este mensaje:

Se suponía que iba a estar en Milán para el desfile de moda de Ferrari de mañana y estaba muy emocionado por ello. Pero como sabes, necesito estar con Roscoe ahora mismo. Estaré viendo el programa en @ferraristyle y quiero enviar mi amor y apoyo a Rocco y a todo el equipo. Estoy seguro de que va a ser increíble. ¡Disfruta del livestream el sábado a las 9:30 AM hora de Milán y nos vemos muy pronto!

¿Por qué es tan popular Roscoe?

Roscoe es igual de popular como el propio piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, donde hay quienes lo consideran como una celebridad.

Suele viajar con Hamilton a muchas carreras de la F1, incluso tiene su propio pasaporte para volar y se le suele ver en el paddock o en los hoteles de junto a su dueño.

Tiene su propia cuenta de Instagram (@roscoelovescoco) con más de 1.3 millones de seguidres, donde se comparte su día a día, como sus viajes, fotos y momentos detrás de las carreras.

A través de los años se ha vuelto toda una personalidad dentro de la Fórmula 1, donde incluso muchos pilotos, ingenieros, staff y fanáticos buscan saludarlo.