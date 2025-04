¡Prepárate para un viaje de misterio en la playa con Death Stranding 2!

La espera por Death Stranding 2 ya está cerca de terminar, ya que tras el lanzamiento exitoso de su predecesor en 2019, el mundo postapocalíptico creado por Hideo Kojima nos tiene listos para regresar a las mochilas y las largas caminatas, esta vez con más personajes, más historia y más misterio.

¿Cuándo se estrena Death Stranding 2?

La secuela de Death Stranding se lanzará el 26 de junio de 2025, Kojima Productions lo confirmó durante el evento SXSW 2025. Este anuncio vino acompañado de un tráiler de 10 minutos que dejó a los fans emocionados.

Desde el 17 de marzo del 2025 los interesados podían adquirir su reserva para de esta forma asegurar su copia con incentivos como acceso anticipado de 48 horas para ciertas ediciones. Se sabe que el juego está prácticamente listo, ya que Hideo Kojima confirmó en abril que el desarrollo estaba completo al 95%.

Se espera que el videojuego llegue en primera instancia únicamente para PlayStation 5, para posteriormente trasladarse a PC, como sucedió con su primera entrega.

¿De qué tratará Death Stranding 2: On the Beach?

Death Stranding 2: On the Beach sigue a Sam Porter Bridges, interpretado por Norman Reedus, en un nuevo viaje para salvar a la humanidad tras los eventos del primer juego, gracias al subtítulo “On the Beach” se cree que el enfoque será en la Playa.

Hideo Kojima reescribió la historia tras la pandemia de COVID-19, ya que sintió que sus ideas originales ya no resonaban con las experiencias recientes de la humanidad. El tráiler muestra a personajes como Fragile y nuevos rostros como Tomorrow , en un mundo lleno de enemigos sobrenaturales, desastres naturales y dilemas sobre la conexión humana.