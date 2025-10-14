Uno por uno: el jugador estrella de las 22 selecciones clasificadas al Mundial 2026 de México

El Mundial 2026 está a 8 meses de arrancar y al momento van 22 de las 48 selecciones que clasificarán al torneo más importante de futbol, de las cuales cada una tiene a un futbolista top, ya sea por su gran valor en el mercado o por el equipo donde juega. Mientras el Estadio Banorte (antes Azteca) continúa su proceso de remodelación con el inicio de trabajos en la fachada , estas son las estrellas de cada nación.

1. México

Santiago Gimenez es la estrella de la Selección Nacional, pues juega en el AC Milan y tiene un valor en el mercado de 25 millones de euros (más de 537 millones de pesos), según Tranfermarkt. El delantero tiene un pie adentro en el Mundial 2026, aunque se sigue desvalorizando al igual que sus goles .

Santiago Gimenez

2. Estados Unidos

Christian Pulisic es el mejor jugador de la Selección de las Barras y las Estrellas, pues juega en un equipo top de Italia como es el AC Milan y es el mejor valuado del equipo con 60 millones de euros (1.2 mil millones de pesos).

3. Canadá

Jonathan David es el estandarte de la selección canadiense, ya que es jugador de la Juventus y tiene un precio de 45 millones de euros (967 millones de pesos).

4. Japón

Takefusa Kubo es el futbolista que más valor tiene en el mercado, pues está tasado en 30 millones de euros (645.4 millones de pesos). El extremo de la Real Sociedad tiene 24 años y de no pasar una catástrofe, estará en el Mundial 2026.

5. Argentina

Lionel Messi es el estandarte de la Albiceleste, pese a que no es el jugador con el mayor precio de la plantilla. El exjugador del Barcelona ya comandó a su selección a ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022 y en 2026 disputará su último Mundial.

Las estrellas de las selecciones Sudamericanas que van al Mundial 2026

6. Ecuador

Willian Pacho podría ser considerado la estrella del país sudamericano, pues vale 65 millones de euros (1.3 mil millones de pesos) y juega en el PSG. No obstante, en la plantilla hay jugadores de renombre, como el capitán Enner Valencia.

7. Uruguay

Federico Valverde es la estrella de la selección de Uruguay. El mediocampista del Real Madrid es una estrella mundial y lo aman en el territorio charrúa.

8. Colombia

Luis Díaz es el jugador top de los cafetaleros, pues tiene un precio de 70 millones de euros (1.5 mil millones de pesos). El delantero destacó con el Liverpool y en el mercado de verano fichó con el Bayern Munich.

9. Brasil

Vinicius Jr es el mejor jugador de la verdeamarela, pues es figura en el Real Madrid y su precio es de 150 millones de euros (3.2 mil millones de pesos). El extremo ha conquistado varios títulos con los merengues y se espera que sea el referente de Brasil en el mundial.

10. Paraguay

Diego Gómez es el futbolista con mayor valor en el mercado de los paraguayos, al ser tasado en 14 millones de euros (300 millones de pesos). El mediocampista juega en el Brighton de Inglaterra.

Las 12 selecciones restantes y sus mejores jugadores de cara al Mundial 2026

11. Nueva Zelanda – Chris Wood – 10 millones de euros (214.6 millones de pesos)

12. Irán – Mehdi Taremi – 3 millones de euros (64.4 millones de pesos)

13. Uzbekistán – Eldor Shomurodov – 5 millones de euros (107.3 millones de pesos)

14. Corea del Sur – Min-jae-Kim – 32 millones de euros (686.8 millones de pesos)

15. Jordania – Mousa Tamari – 6 millones de euros (128.3 millones de pesos)

16. Australia – Nestory Irankunda – 5 millones de euros (107.3 millones de pesos)

17. Marruecos – Achraf Hakimi – 80 millones de euros (1,7 mil millones de pesos)

18. Túnez – Hannibal – 12 millones de euros (257.5 millones de pesos)

19. Egipto – Mohamed Salah – 50 millones de euros (más de 1 mil millones de pesos)

20. Argelia – Mohamed Amoura – 32 millones de euros (686.8 millones de pesos)

21. Ghana – Mohammed Kudus – 45 millones de euros (965.8 millones de pesos)

22. Cabo Verde – Kevin Lenini – 5 millones de euros (107.3 millones de pesos).