¡Pasión futbolera! Alcaldesa ingresa a campo y regaña al árbitro en Jalisco

¡Quería meter gol! En Jalisco, a la alcaldesa del municipio de Arandas, Anabel Bañuelos le ganó la pasión y se metió a regañar a un árbitro que pitaba un partido de fútbol que se jugaba durante el día.

Se trataba de la copa Jalisco, octavos de final entre el equipo de Arandas quien iba perdiendo por la mínima diferencia contra el equipo de San Martín Hidalgo. El marcador en contra y eventual eliminación del equipo local no le gustó a la alcaldesa por lo que decidió hacer valer su autoridad, e ingresó al campo a regañar al arbitro.

Tras los reclamos de la alcaldesa, el árbitro Ricardo Torres declaró un penal dudoso en el ultimo minuto que generó el empate y posteriormente, logró que el equipo local eliminará a su rival.

Confirma Gobernador Enrique Alfaro que se analizará la invasión al campo de la alcaldesa de Arandas que regañó al arbitro quien acto seguido pitó un penal a favor de Arandas que al final pasó a cuartos de #CopaJalisco Arandas puede quedar eliminado por #AlcaldesaMetiche pic.twitter.com/4sRqQbYPJl — Gerardo Sedano (@Gerardosedano) July 17, 2023

Enrique Alfaro, gobernador de la entidad analizará acción cometida por la alcaldesa de Arandas

Este hecho fue aceptado por los jugadores locales; sin embargo, para los del equipo contrario no causó tanta gracia y esperan que los organizadores definan conforme a reglamento.

Ante el suceso, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro señaló que analizará la situación realizada por la alcaldesa:

“Pues esta mal, vamos a revisar que es lo que procede en estos casos, no he visto a profundidad el tema pero de entrada te digo que no puede ser.”