Buscan a Michel y a Abril de 13 y 15 años en Puebla; activan Alerta Amber

En Puebla se activó la Alerta Amber por la desaparición de dos adolescentes, Michel Juárez y Abril Sofía de 13 y 15 años. Ante esto, se pide a la población acercarse a la Fiscalía del Estado en caso de tener alguna información que dé con el paradero de las adolescentes.

Buscan a Michel Juárez Rojas de 13 años de edad en Amozoc, Puebla

Michel Juárez Rojas es una adolescente de 13 años de 1.55 metros de altura. Además, tiene cabello mediano y lacio negro y ojos café oscuro redondos. Desapareció el pasado 24 de agosto del presente año en el municipio de Amozoc en Puebla. No se tiene información sobre lo que llevaba puesto, pero como seña particular tiene un lunar en el glúteo derecho.

“El día 24 de agosto de 2025 la adolescente Michel Juárez Rojas, fue vista por última vez en el municipio de Amozoc, Puebla; se teme por su integridad de la adolescente, toda vez que puede ser víctima de la comisión de algún delito”, se puede leer en la ficha de búsqueda.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente MICHEL JUÁREZ ROJAS, de 13 años de edad.



Fue vista por última vez en el municipio de Amozoc, Puebla. pic.twitter.com/v7ImcOjRh1 — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) September 3, 2025

Abril Sofía Briones Juárez desapareció en colonia Loma Bonita, Puebla

Abril Sofía Briones Juárez es una adolescente de 15 años que desapareció en la colonia Loma Bonita en Puebla, desde el pasado 14 de mayo y desde ese momento se desconoce su paradero. Es un adolescente de 1.63 metros de altura; tiene cabello castaño oscuro y lacio, ojos café oscuro. Usaba una playera verde, pants color verde y tenis color negro.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente ABRIL SOFÍA BRIONES JUÁREZ, de 15 años de edad.



Fue vista por última vez en la colonia Loma Bonita, Puebla. pic.twitter.com/ANUXkuJ8qA — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) September 2, 2025

Llama al (222) 2146405 o 2377237 si tienes información sobre las menores no localizadas o si deseas reportar un caso relacionado con la Alerta Amber. Es fundamental que cualquier información que puedas proporcionar sea precisa y relevante para ayudar en la localización de menores desaparecidos.

Recuerda que para levantar una de estas alertas deberás dar información detallada sobre la o el joven desaparecido, además de dar detalles sobre el lugar y fecha de la desaparición.