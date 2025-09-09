Activan Alerta Amber en el Edomex por la desaparición de los hermanos Pablo y Lizbeth García Mauricio

Una Alerta Amber de última hora se activó en el Edomex tras la desaparición de dos menores: Pablo García Mauricio, de 10 años, y Lizbeth García Mauricio, de 8 años. La emergencia en el Estado de México provocó una angustiante búsqueda que ha encendido las alarmas en todo el territorio mexiquense, movilizando a las autoridades y a la sociedad civil para localizar a los menores.

Buscan con urgencia a dos niños desaparecidos en el Edomex; activan Alerta Amber

De los menores de edad que actualmente se encuentran desaparecidos, y que son buscados con urgencia por sus familiares, no se sabe nada desde los últimos reportes del 5 de septiembre del 2025, por lo que la activación de la Alerta Amber es un medio por el cual se tiene el objetivo de dar pronto con su localización.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MASACRE EN CENTLA: DETIENEN A PRESUNTO MULTIHOMICIDA EN TABASCO TRAS SUSTRAER A 7 NIÑOS

Pablo García Mauricio es buscado con urgencia; su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son medianos y de un tono negro. Mide aproximadamente 1.39 metros y tiene un peso de 34 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de San José del Rincón, Edomex, en el momento de su desaparición se desconoce cómo vestía.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a las siguientes personas comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/NlRh6UdN5t — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 8, 2025

Lizbeth García Mauricio con urgencia; su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son medianos y de un tono negro. Mide aproximadamente 1.28 metros y tiene un peso de 24 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de San José del Rincón, Edomex, al igual que su hermano se desconoce cómo vestía.

¿Para que sirve la Alerta Amber?

La Alerta Amber se activa en los casos más graves por desaparición de menores. Su meta es impulsar rápidamente a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para que pueda ser localizado sano y salvo.

Estas alertas se difunden por varios medios como la radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta Amber se utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

¿Cómo activar la ALERTA AMBER?

Para que una ALERTA AMBER se pueda activar, tendrás que realizar una llamada al número con cobertura nacional 01 800 00 854 00, el cual está disponible para la sociedaad las 24 horas, los 365 días del año.

Los familiares del menor desaparecido también deberán acudir al Ministerio Público de cada localidad para acelerar el proceso y su activación es inmediata una vez que no se tenga información del paradero del menor de edad. Es importante mencionar que no es necesario esperar un lapso de tiempo para realizar la denuncia por extravío.