Milagro en Chimalhuacán: camión cae a un barranco y el chofer sobrevive

Un camión de volteo cayó a un barranco de más de 50 metros de profundidad en un camino de minas ubicado en la colonia La Joya, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se acercó demasiado a la orilla del camino, lo que provocó que el terreno se desmoronara y la pesada unidad terminara en el fondo.

El camión de volteo, que transportaba cascajo, quedó completamente destruido tras el impacto, mientras que su conductor, contra todo pronóstico, salió con vida. Incluso testigos del accidente grabaron el momento en el que el chofer estaba afuera del camión, recargado en la puerta. Minutos más tarde, llegarían los servicios de emergencia para atenderlo y trasladarlo al hospital.

El conductor fue rescatado con vida en Chimalhuacán

Elementos de Protección Civil, Bomberos y Servicios de Emergencia del municipio acudieron rápidamente al lugar después de recibir el reporte en el C4 de Chimalhuacán. Dentro del vehículo, un camión Chevrolet modelo 1981, se encontraba el chofer, quien fue auxiliado por paramédicos de la unidad ALFA-01.

El hombre presentaba varias heridas, por lo que fue trasladado al Hospital General de Chimalhuacán, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

También acudieron al sitio elementos de la policía municipal, Protección Civil del Estado de México, así como el dueño del vehículo y su aseguradora para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas exactas del accidente, aunque se presume que la orilla cedió por el peso del camión.

Autoridades coordinan trabajos en la zona del barranco en Chimalhuacán

El Gobierno de Chimalhuacán informó que se mantiene atento al estado de salud del conductor y que continuará trabajando en coordinación con las autoridades estatales y la aseguradora del vehículo para brindar atención y prevenir nuevos accidentes en el barranco.

