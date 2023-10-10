ALERTA AMBER: Desaparecen dos jovencitas en Tabasco, temen por su seguridad

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco activó la Alerta Amber para localizar a dos jovencitas que desaparecieron en distintas circunstancias; se trata de Yesenia del Carmen Alamilla Chable y Elia Daniela Castro Bautista.

Dichas desapariciones han causado la misión de una Alerta Amber para solicitar el apoyo de la comunidad en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Elia Daniela Castro Bautista pesa 60 Kg. aproximadamente, tiene el cabello lacio de color negro, a la altura de los hombros y ojos café oscuro.

Elia Daniela Castro Bautista, tiene 16 años, fue vista por última vez a las 06:00 horas del 9 de octubre de 2023 en el Centro de Tabasco.

Desde entonces, se desconoce su paradero, lo que ha provocado preocupación por su integridad física. Las autoridades piden a la comunidad proporcionar cualquier información relevante sobre su desaparición.

En el caso de Yesenia del Carmen Alamilla Chable, pesa 75 Kg aproximadamente, cabello rizado, corto de color negro y ojos café oscuro.

Yesenia del Carmen Alamilla Chable, una adolescente de 16 años, fue vista por última vez el 6 de octubre de 2023, alrededor de las 08:30 horas en Macuspana, Tabasco. Se desconoce su paradero desde ese momento.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco ha habilitado líneas de comunicación para recibir información que pueda ayudar en la búsqueda y localización de las adolescentes:



- Teléfono: (993) 313 65 50 Ext. 4210

- Correo Electrónico: alertaamber@fiscaliatabasco.gob.mx

Se solicita a la comunidad a proporcionar cualquier información que pueda ser útil en este proceso de búsqueda.

¿Qué es la Alerta Amber?

Las Alertas AMBER se activan en los casos más graves de secuestro infantil. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta AMBERse utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

La Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha asignado al National Center for Missing & Exploited Children la tarea de administrar el Programa de Distribución Secundario de Alerta AMBER.

Cuando las fuerzas del orden emiten una Alerta AMBER, el NCMEC recibe la notificación y redistribuye la alerta a los distribuidores secundarios que corresponda.

¿Qué hacer ante la desaparición de un niño?

• Acudir de manera inmediata a la Agencia del Ministerio Público más cercana o a cualquier otra autoridad.

• Llenar formato de registro.

• Proporcionar fotografía reciente del menor desaparecido.

• Proporcionar al Ministerio Público o autoridad el número de teléfono celular (si lo portaba al momento de su desaparición), correo electrónico, datos de redes sociales del mismo, así como toda información que se le solicite sobre el menor desaparecido.

• Proporcionar datos de correo electrónico y redes sociales del menor desaparecido.

¿Qué necesitas para activar una Alerta Amber?

• La persona desaparecida debe ser menor de dieciocho años.

• Que el desaparecido esté en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito.

• Que exista información suficiente sobre la niña, niño o adolescente, como sus características físicas y señas particulares.

