¿Mercados a la baja? Así cierra la BMV y Wall Street hoy 4 de noviembre 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 4 de noviembre de 2025, así como la cotización del precio del dólar.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 4 noviembre 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la jornada de este martes con un avance de 0.38%, lo que equivale a 237.43 puntos, para ubicarse en 62,390.73 unidades.

Durante la sesión se registró un volumen de operación de más de 129 millones de títulos, en una jornada caracterizada por movimientos positivos y cautela de los inversionistas frente al panorama económico internacional.

Cierre de Wall Street hoy 4 de noviembre 2025

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 4 de noviembre de 2025 con bajas tras mantenerse mixto a principios de la semana.



S&P 500 perdió 1.17%, para cerrar en 6,771.76 puntos.

Nasdaq Composite disminuyó 2.04%, hasta las 23,348.64 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.53%, hasta las 47,085.61 unidades.

Precio del dólar en México hoy 4 de noviembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 4 de noviembre 2025 en $16.60 pesos la compra y en $19.05 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 4 de noviembre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 4 de noviembre de 2025, se ubica en 100 mil 738 dólares por unidad, registrando una baja del 5.38% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 881 mil 103 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 4 de noviembre 2025

El precio del petróleo cerró a la baja este martes 4 de noviembre 2025 debido a que los débiles datos de la actividad manufacturera y el fortalecimiento del dólar afectaron la demanda, mientras que la decisión de la OPEP+ de pausar los aumentos de producción en el primer trimestre del próximo año podría indicar la preocupación del grupo por un posible exceso de oferta.

