“El verdadero traidor es quien protege al narco”: Alito Moreno responde a Noroña

El presidente nacional del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno, respondió con dureza a las acusaciones que hizo en su contra el legislador Gerardo Fernández Noroña.

El dirigente priista calificó al integrante de Morena como “un completo incompetente” y lo señaló como el verdadero traidor a la patria, luego de que Noroña lo acusara de respaldar supuestamente a la oposición en detrimento del país.

Las declaraciones surgieron tras el apoyo de Moreno Cárdenas a la senadora del PAN, Lilly Téllez, quien recientemente denunció que Morena y sus líderes forman parte de lo que llamó un “narco partido”.

“Defender a la oposición no es traicionar a México”: Alito Moreno (VIDEO)

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Alejandro Moreno aclaró que su postura no representa una traición al país, sino una defensa legítima ante los abusos del poder. “Defender a una opositora frente a los excesos del gobierno no es traicionar a México”, afirmó.

El priista fue más allá al señalar que la verdadera traición a la patria consiste en permitir la injerencia del crimen organizado en la política, proteger a quienes calificó como “narcopolíticos de Morena” y ser cómplices de un gobierno que persigue a quienes piensan distinto.

Dice el incompetente de @fernandeznorona que cometo “traición a la patria” porque expresé mi solidaridad con @LillyTellez . Defender a una opositora frente a los abusos del poder no es traicionar a México. Traición a la patria es entregar el país al crimen organizado, proteger a… pic.twitter.com/nBt2TonjOP — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 25, 2025

¿Morena apoya al narco? Las acusaciones del PRI

El legislador del PRI subrayó que la oposición cumple un papel esencial en la defensa de las instituciones democráticas del país. “Que le quede claro a Noroña y a Morena: la oposición no traiciona a México, la oposición lo defiende”, expresó.

Además, advirtió que guardar silencio ante la violencia, la corrupción y la destrucción de las instituciones sí representaría un acto de traición hacia el pueblo de México. Con ello, Moreno reforzó su postura de que el verdadero enemigo no está en la oposición, sino en quienes permiten la expansión del crimen organizado dentro de las estructuras del poder.

“Que le quede claro a Noroña y a todo Morena: La oposición no traiciona a México, la oposición lo defiende. Porque callar ante la violencia, la corrupción y la destrucción de nuestras instituciones, eso sí sería traicionar al pueblo de México”, compartió.