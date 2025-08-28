Matan a Melquiades Alarcón, exalcalde de Las Minas, Veracruz; lo emboscaron en su camioneta

La tarde de este jueves 28 de agosto se dio a conocer el asesinato de Melquiades Alarcón Caro, exalcalde de Las Minas, Veracruz, durante el periodo 2018- 2021 por la alianza PRI-PVEM.

Primeros reportes indican que el expresidente municipal viajaba junto con su hijo sobre el entronque de la carretera que conecta las localidades de Zomelahuacan y Pueblo Nuevo, cuando sujetos armados abrieron fuego de manera indiscriminada.

Ambas víctimas fueron ultimadas en el lugar, por lo que de inmediato acudieron elementos policiales para acordonar la zona.

¿Qué se sabe del asesinato de Melquiades Alarcón?

Alrededor de las 8 de la mañana, el funcionario se vio rodeado por hombres armados que, sin mediar palabra, dispararon en al menos 40 ocasiones contra él y su hijo.

Tras el reporte, autoridades acudieron a la zona para realizar el levantamiento de los cuerpos, mientras que los responsables lograron darse a la fuga, sin que hasta el momento se tenga más información sobre su paradero.

Elementos de la Policía Ministerial abrieron una carpeta de investigación por el doble homicidio, así como se trasladaron los cuerpos al servicio médico forense para le necropsia de ley.