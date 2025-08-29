“Escuché un estallido": Motor de auto explota y se incendia en plena Calzada Zaragoza (VIDEO)

El conductor de un vehículo compacto vivió momentos de terror la mañana de este viernes, cuando el motor de su auto “estalló" y comenzó a incendiarse mientras circulaba por los carriles centrales de la Calzada General Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

La rápida intervención de oficiales de la Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), quienes utilizaron extintores para sofocar las llamas, evitó que el incidente pasara a mayores.

Afortunadamente, el conductor logró salir a tiempo y resultó ileso, aunque el suceso provocó un severo caos vial en una de las principales arterias que conectan el oriente de la ciudad con el centro.

El momento de la explosión en la Zaragoza: “Escuché un estallido del motor”

El incidente ocurrió en el cruce de la Calzada Zaragoza y el Periférico Canal de San Juan, en la colonia Juan Escutia. El conductor del auto rojo relató a los oficiales que todo fue repentino. Mientras manejaba, escuchó una fuerte explosión proveniente del área del motor y, segundos después, el fuego comenzó a consumir la parte delantera del vehículo.

Su reacción inmediata fue detener la marcha y bajar del auto lo más rápido posible, una acción que le salvó de sufrir lesiones.

#AlertaVialFIA | Un vehículo se incendia en la Calzada Ignacio #Zaragoza y el tráfico se detiene por completo. Gracias a la acción de dos elementos de tránsito, quienes utilizaron extintores, el fuego se contuvo y no hubo lesionados.



Vía; @isidrocorro en #PrimeraLínea pic.twitter.com/5iSuhOd6wV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 29, 2025

Policía de CDMX ayuda a sofocar el fuego del auto en Iztapalapa

Oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito que se encontraban realizando labores de vialidad en la zona se percataron del vehículo en llamas y acudieron de inmediato.

Sin esperar la llegada de los bomberos, los propios policías tomaron sus extintores y comenzaron a combatir el fuego para evitar que se extendiera. Simultáneamente, establecieron un perímetro de seguridad para desviar a los demás automovilistas y prevenir otro accidente. Mientras controlaban la situación, también tranquilizaron al conductor, quien se encontraba visiblemente afectado.

Una vez que el fuego fue completamente sofocado, los oficiales, con ayuda del propio conductor, empujaron el auto siniestrado hacia la orilla para liberar los carriles centrales y mitigar la afectación vial.

#TarjetaInformativa | #Tránsito | Uniformados de la Subsecretaría de Control de #Tránsito de la #SSC que realizaban labores propias de vialidad en la calzada General Ignacio Zaragoza, en su cruce con Periférico Canal de San Juan, en la colonia #JuanEscutia, de @Alc_Iztapalapa,… pic.twitter.com/qT6YeeyxPa — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 29, 2025

Aun así, el incidente generó un tráfico intenso y avance lento en la Calzada Zaragoza, principalmente en el tramo que va desde la autopista México-Puebla con dirección al Circuito Interior y la zona de Churubusco. El conductor permaneció en el lugar a la espera de su aseguradora para gestionar el retiro del vehículo.

¿Qué hacer si tu auto se incendia?

Este tipo de incidentes por fallas mecánicas pueden ocurrir de forma inesperada. Protección Civil recomienda seguir los siguientes pasos en caso de un incendio vehicular:

