Baja el precio del dólar hoy 29 de agosto 2025: ¿Cómo quedó?

El precio del dólar estadounidense registró una baja para el comienzo de la jornada de este 29 de agosto 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el tipo de cambio en México para el último jueves del mes.

¿A cuánto está el dólar en México hoy de 29 agosto 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.75 pesos la compra y se vende en $19.04 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de este viernes.

La baja del dólar se da de cara a una medida clave de inflación en Estados Unidos que podría influir en las apuestas sobre un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal el próximo mes.

Precio del dólar canadiense hoy 29 de agosto 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $12.15 pesos la compra y se vende en $14.15 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 29 de agosto 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este viernes 29 agosto del 2025 en 108 mil 592 dólares por unidad, lo que representa una baja de 3.53% intradía.

Al tipo de cambio de México alcanza los dos millones 024 mil 195 pesos.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 29 de agosto 2025?

El precio del petróleo cayó, pero sigue en camino a cerrar la semana al alza, “tironeado” entre la incertidumbre sobre la oferta rusa y las expectativas de una menor demanda en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de combustible.