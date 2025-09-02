Suspenden clases en Navolato tras reporte de balaceras en Villa Juárez; SSP de Sinaloa despliega operativo

Hoy 2 de septiembre, intensas balaceras en Villa Juárez, Navolato, desató el pánico entre la población y obligó a suspender clases en turnos matutino y vespertino. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que se desplegó un fuerte operativo con cuerpos de emergencia y del orden público tras la movilización de criminales armados que irrumpieron en la comunidad.

Intenso operativo tras reporte de balaceras en Villa Juárez

De acuerdo con datos preliminares, el reporte de disparos se dio poco antes de las 06:45 de la mañana, cuando habitantes de la sindicatura alertaron al ‘911' sobre fuertes detonaciones en el sector centro.

De inmediato, el C4i canalizó la denuncia a la Policía Estatal Preventiva y al Ejército Mexicano, quienes arribaron a la zona para contener la emergencia. Aunque no se ha confirmado si se trató de un enfrentamiento directo entre grupos rivales, los primeros testimonios aseguran que se observaron civiles armados circulando por las calles.

Suspenden clases ante violencia en Navolato

La tensión impactó de lleno en la vida escolar. Directivos de la Secundaria Técnica 51, la Secundaria Técnica 97 y la Primaria Don Mariano Romero notificaron a padres y tutores la suspensión de actividades en ambos turnos.

Posteriormente, la medida fue tomada en más planteles; todo esto apenas el segundo día del ciclo escolar 2025-2026.

Las autoridades educativas indicaron que este protocolo busca garantizar la seguridad de estudiantes y personal educativo; insistieron en que la reanudación dependerá de las condiciones que prevalezcan en la sindicatura y pidieron a las familias mantenerse atentas a los comunicados oficiales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MATAN A BALAZOS A DOS PACIENTES EN HOSPITAL Y CLÍNICA PRIVADA EN SINALOA

Fuerzas del orden público se mantienen en alerta

Por su parte, la SSP de Sinaloa informó en redes sociales que el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo con fuerzas estatales, federales y municipales para rastrear a los presuntos responsables.

Como parte de la misma jornada violenta, autoridades confirmaron el hallazgo de un hombre asesinado en el campo de béisbol Gustavo Plata Obeso, en la comunidad de Bachimeto, también en Navolato.

Actualización: #SSPSinaloa informa que el Grupo Interinstitucional realiza un operativo en la zona de Villa Juárez, Navolato en búsqueda de las personas armadas que fueron reportadas. El área se encuentra bajo resguardo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y es… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 2, 2025

La Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación y recabará datos de las denuncias ciudadanas. Mientras tanto, el llamado oficial es claro: no caer en rumores, mantener la calma y denunciar de inmediato cualquier situación sospechosa.