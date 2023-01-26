VIDEO: Beisbolista Danry Vásquez Blanco golpea a su novia

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se le ve al beisbolista venezolano Danry Vásquez golpear a su novia; lo que causó la indignación de los internautas, a pesar de que la grabación no es reciente.

El incidente ocurrió en 2016, en ese momento el beisbolista fue arrestado por las autoridades tras la denuncia por haber golpeado a su pareja.

En la imágenes se pudo apreciar que Danry Vásquez y su pareja que salieron de un departamento, en ese momento algo dijo la chica y él la golpeó con fuerza en la cara, provocando que resbalara.

Una vez tirada en la escalera, Danry Vásquez siguió golpeándola en la cabeza con la mano, después la jaló del cabello y la arrastró por la escalera. Cuando por fin su novia se pudo poner de pie, el beisbolista continuó con las agresiones.

En su momento, el video se volvió viral en Venezuela y el mundo; ahora, siete años después, volvió a acaparar el interés de los internautas por la brutalidad de los golpes que el beisbolista propinó a su pareja sentimental.

Este es Danry Vásquez Blanco (Charallave 8 enero 1994) beisbolista profesional vnezolano.

Juega en posición de jardinero en Liga Venezolana de Béisbol Profesional, juega con el equipo Tiburones de la Guaira, pegándole a la novia.

Hoy juega la final la guaira Caracas que Tipitos pic.twitter.com/jMtj29Ib6I — Ramón Acosta (@ramonacosta33) January 24, 2023

¿Qué pasó con Danry Vásquez Blanco tras golpear a su novia?

En 2016, cuando se dio a conocer el video en el que Danry Vásquez Blanco golpeó a su novia, el beisbolista fue arrestado por las autoridades y se inició una investigación en su contra por maltrato.

Sin embargo, la investigación fue desestimada tiempo después, y el beisbolista sólo se comprometió a no volver a golpear a su novia, además de pagar una multa para poder continuar con su carrera deportiva.

Actualmente Danry Vásquez juega en el equipo Tiburones de La Guaira, con quien se enfrentará en la final de la Liga Venezolano de Béisbol a los leones de Caracas, por lo que han acusado que se trata de una campaña de desprestigio contra el beisbolista.

