Sin hombres en la lista: Sheinbaum confirma terna de tres mujeres para la FGR, ¿quiénes son?

La moneda está en el aire, pero el género ya está decidido: la Fiscalía General de la República (FGR) será encabezada por una mujer. Esto fue confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este 3 de diciembre.

Confirmó que ya envió al Senado de la República su propuesta final de la terna de candidatas para ocupar el cargo de Fiscal General. En una decisión que marca línea política, la mandataria reveló que la lista está compuesta exclusivamente por mujeres, cerrando definitivamente la puerta a cualquier aspirante masculino.

Hombres quedan fuera de ser el próximo Fiscal, terna será solo de mujeres

Durante su declaración, Sheinbaum fue cuestionada directamente sobre por qué descartó a los hombres que formaban parte de la lista de 10 finalistas enviada previamente por el Senado. Su respuesta fue contundente y breve, apelando a la consigna principal de su administración.

“Sí, ya envié la terna, son tres mujeres, ya lo van a dar a conocer en un rato. ¿Solo preguntarle por qué consideró tres mujeres y no hay a un hombre? Pues porque es tiempo de mujeres", sentenció la Presidenta.

Con esta determinación, la competencia por convertirse en el "Abogado de la Nación" ha dado un giro histórico para transformarse en la búsqueda de la "Abogada de la Nación".

Aunque el Senado había seleccionado previamente a 5 hombres y 5 mujeres como los perfiles más idóneos, el filtro del Ejecutivo redujo las posibilidades a cero para los varones. Ahora, el Senado deberá elegir forzosamente a una mujer de entre las tres opciones enviadas por Palacio Nacional para liderar la justicia federal por los próximos nueve años.

Nos han hecho llegar por parte de la presidenta @Claudiashein el oficio mediante el cual nos remite las tres candidatas a ocupar la Fiscalía General de la República, integrada por:

🔸Ernestina Godoy Ramos

🔸Luz María Zarza Delgado

🔸Maribel Bojorges Beltrán pic.twitter.com/AeyX8QWolM — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) December 3, 2025

Estos son los nombres de las aspirantes que podrían suceder a Gertz Manero:



Ernestina Godoy Ramos Luz María Zarza Delgado Maribel Bojorges Beltrán

Expertos y analistas en el tema consideran que la opción más fuerte es Ernestina Godoy. Ahora la terna regresará al Senado, donde se realizará una última votación (nuevamente por mayoría calificada) para elegir al próximo Fiscal General de la República.