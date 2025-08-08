El narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, ya obtuvo una respuesta a su carta de súplica que envió a Brian M. Cogan, juez que, el 17 de julio de 2019, lo condenó a cadena perpetua.

El capo escribió una carta desde su celda en el ADX Florence en la que pidió ver a su abogado José Israel Encinosa. En el documento, “El Chapo” Guzmán expresó al juez lo siguiente:

“Me mandó a decir el abogado, José Israel Encinosa, que ya van a ser tres semanas que usted autorizó que el gobierno le permita al abogado Encinosa que me pueda visitar y hablar por teléfono y escribirme, pero hasta el día de hoy no le han autorizado mi llamada por teléfono”, escribió.

¿Qué respondió el juez Brian M. Cogan al exlíder del Cártel de Sinaloa?

Desde Nueva York, el juez Brian M. Cogan, quien durante años llevó el caso de Joaquín Guzmán Loera, rechazó la petición del capo mexicano de poder comunicarse con su abogado.

La autoridad argumentó que la decisión está fuera de su jurisdicción. Guzmán Loera redactó una carta a mano en la que se queja de que en la prisión en Colorado no lo dejan comunicarse o reunirse con su nueva defensa.

Al respecto, Brian M. Cogan le respondió que primero agote el proceso con el Buró de Prisiones, quien tiene el control de sus condiciones carcelarias, o bien, que consulte con las autoridades del Distrito de Colorado.

¿Qué dice la carta de “El Chapo” Guzmán enviada al juez Brian M. Cogan?

Esta es la transcripción de la carta del Chapo Guzmán, traducida y con la ortografía corregida, que fue enviada al juez Cogan para pedir ver a su abogado José Israel Encinosa.

“Honorable juez, Brian M. Cogan, de la manera más atenta y respetuosamente, le escribo lo siguiente:

Me mandó a decir el abogado, José Israel Encinosa, que ya van a ser tres semanas que usted autorizó que el gobierno le permita al abogado Encinosa que me pueda visitar y hablar por teléfono y escribirme, pero hasta el día de hoy no le han autorizado mi llamada por teléfono.

“El abogado me escribió hace varias semanas, pero hasta el día de hoy no me han entregado las dos cartas que me escribió. El abogado Encinosa tiene al alrededor de 10 meses batallando que le autorice el gobierno poder visitarme, hablar por teléfono. Yo pensé que ahora que usted ordenó que autoricen el abogado Encinos a que me visite y que por teléfono, pero desde el día de hoy, el abogado no le han autorizado.

Disculpe que lo moleste otra vez de nuevo. Hace alrededor de un mes y medio escribí, pidiéndole de favor la autorizada al abogado Encinosa, su petición de ordenarle al Gobierno que autoricen al abogado Encinosa me pudiera visitar. Le doy las gracias por ordenar que le autoricen al abogado que me visite y me hable por teléfono y de nuevo, lo molesto que le ordene otra vez al Gobierno que le autoricen al abogado que me visite y que me hable por teléfono, ya que para mí es vital el abogado. De antemano le agradece Joaquín Guzmán”.