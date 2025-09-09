Licencia Edomex 2025: Ubica aquí las unidades móviles para tramitarla sin filas

Las unidades móviles de la Secretaría de Movilidad ya están operando en varios municipios del Estado de México, lo que permite a los automovilistas obtener su Licencia Edomex 2025 de forma rápida, sin filas y cerca de su domicilio.

Este nuevo servicio, que busca acercar el trámite a la ciudadanía, está disponible para todos los conductores que necesiten renovar, reponer o sacar su licencia por primera vez, presentando los documentos oficiales requeridos.

Municipios y ubicaciones de las unidades móviles de Licencia Edomex (8-13 de septiembre)

Las unidades móviles de la Secretaría de Movilidad del Estado de México ya están operando para que los automovilistas puedan tramitar su Licencia Edomex 2025.

Este servicio, diseñado para acercar la atención a la ciudadanía, permite obtener, renovar o reponer la licencia de forma rápida, sin filas y cerca de su domicilio, presentando solo los documentos oficiales requeridos.

Ubicaciones de las unidades móviles para Licencia Edomex

Durante la segunda semana de septiembre, las unidades móviles de la Secretaría de Movilidad del Estado de México estarán en estos puntos clave. Las ubicaciones exactas son:

Capulhuac de Mirafuentes



Fechas: 9 y 10 de septiembre

Ubicación: Plaza Hombres Ilustres 13, Col. Centro (Frente al Palacio Municipal).

Xonacatlán



Fechas: 11 al 13 de septiembre

Ubicación: Plaza Juárez Pte. No. 1, Col. Centro (Frente al Edificio Municipal).

Nopaltepec



Fechas: 9 y 10 de septiembre

Ubicación: Calle Zaragoza, Col. Centro (Frente al Palacio Municipal).

Axapusco



Fechas: 11 al 13 de septiembre

Ubicación: Calle 16 Septiembre número 10 (Frente al Palacio Municipal).

Nicolás Romero



Fechas: 9 al 13 de septiembre

Ubicación: Mz. 022, Col. Centro (Frente a la Explanada Municipal).

Cuautitlán Izcalli



Fechas: 8 al 13 de septiembre

Ubicación: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque (Estacionamiento de Outlets Punta Norte).

San Felipe del Progreso



Fechas: 8, 10 al 12 de septiembre

Ubicación: Plaza y Posadas Garduño s/n, Col. Centro (Frente a Palacio Municipal).

Toluca



Fechas: 9 de septiembre

Ubicación: Calle Libertad 1 Sur, Esq. Cda. Miguel Hidalgo, Delegación San Felipe Tlalmimilolpan.

Tenango del Aire



Fechas: 8 y 9 de septiembre

Ubicación: Plaza de la Constitución 1 (Frente al Palacio Municipal).

Chimalhuacán



Fechas: 10 al 12 de septiembre

Ubicación: Av. Bordo de Xochiaca s/n, Col. Xochiaca (Edificio Administrativo de ODAPAS).

Nextlalpan



Fechas: 9 al 12 de septiembre

Ubicación: Av. Ayuntamiento, esq. Juárez, Mz. 025, Col. Central.

Nezahualcóyotl



Fechas: 8 al 13 de septiembre

Ubicación: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza (Estacionamiento Estadio Neza 86).

Texcaltitlán



Fechas: 10 de septiembre

Ubicación: Mz. 001, Col. Centro (Frente al Palacio Municipal).

Ixtapaluca



Fechas: 8 y 9 de septiembre

Ubicación: Calle Municipio libre s/n, Col. Centro (Frente al Palacio Municipal).

Tlalmanalco



Fechas: 11 de septiembre

Ubicación: Prolongación Soledad esq. Av. Morelos s/n, Col. San Cristóbal Tezopilo.

Ecatepec



Fechas: 12 de septiembre

Ubicación: Av. Central esq. Av. Albatros s/n, Col. Villas de Aragón.

Requisitos y costos para tramitar o renovar tu licencia de conducir en las unidades móviles Edomex

Para que saques el máximo provecho a las unidades móviles y puedas obtener tu licencia de conducir rápidamente, asegúrate de llevar los siguientes documentos:



Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio reciente

Pago de derechos

Examen de conocimientos aprobado

Para licencia tipo C: certificado EEC1631 de Estándar de Competencias

¿Cuánto cuesta sacar la licencia en las unidades móviles?