Licencia Edomex 2025: Ubica aquí las unidades móviles para tramitarla sin filas

Las unidades móviles de la Secretaría de Movilidad ya están operando en varios municipios del Estado de México, lo que permite a los automovilistas obtener su Licencia Edomex 2025 de forma rápida, sin filas y cerca de su domicilio.
Este nuevo servicio, que busca acercar el trámite a la ciudadanía, está disponible para todos los conductores que necesiten renovar, reponer o sacar su licencia por primera vez, presentando los documentos oficiales requeridos.
Municipios y ubicaciones de las unidades móviles de Licencia Edomex (8-13 de septiembre)
Las unidades móviles de la Secretaría de Movilidad del Estado de México ya están operando para que los automovilistas puedan tramitar su Licencia Edomex 2025.
Este servicio, diseñado para acercar la atención a la ciudadanía, permite obtener, renovar o reponer la licencia de forma rápida, sin filas y cerca de su domicilio, presentando solo los documentos oficiales requeridos.
Durante la segunda semana de septiembre, las unidades móviles de la Secretaría de Movilidad del Estado de México estarán en estos puntos clave. Las ubicaciones exactas son:
Capulhuac de Mirafuentes
- Fechas: 9 y 10 de septiembre
- Ubicación: Plaza Hombres Ilustres 13, Col. Centro (Frente al Palacio Municipal).
Xonacatlán
- Fechas: 11 al 13 de septiembre
- Ubicación: Plaza Juárez Pte. No. 1, Col. Centro (Frente al Edificio Municipal).
Nopaltepec
- Fechas: 9 y 10 de septiembre
- Ubicación: Calle Zaragoza, Col. Centro (Frente al Palacio Municipal).
Axapusco
- Fechas: 11 al 13 de septiembre
- Ubicación: Calle 16 Septiembre número 10 (Frente al Palacio Municipal).
Nicolás Romero
- Fechas: 9 al 13 de septiembre
- Ubicación: Mz. 022, Col. Centro (Frente a la Explanada Municipal).
Cuautitlán Izcalli
- Fechas: 8 al 13 de septiembre
- Ubicación: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque (Estacionamiento de Outlets Punta Norte).
San Felipe del Progreso
- Fechas: 8, 10 al 12 de septiembre
- Ubicación: Plaza y Posadas Garduño s/n, Col. Centro (Frente a Palacio Municipal).
Toluca
- Fechas: 9 de septiembre
- Ubicación: Calle Libertad 1 Sur, Esq. Cda. Miguel Hidalgo, Delegación San Felipe Tlalmimilolpan.
Tenango del Aire
- Fechas: 8 y 9 de septiembre
- Ubicación: Plaza de la Constitución 1 (Frente al Palacio Municipal).
Chimalhuacán
- Fechas: 10 al 12 de septiembre
- Ubicación: Av. Bordo de Xochiaca s/n, Col. Xochiaca (Edificio Administrativo de ODAPAS).
Nextlalpan
- Fechas: 9 al 12 de septiembre
- Ubicación: Av. Ayuntamiento, esq. Juárez, Mz. 025, Col. Central.
Nezahualcóyotl
- Fechas: 8 al 13 de septiembre
- Ubicación: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza (Estacionamiento Estadio Neza 86).
Texcaltitlán
- Fechas: 10 de septiembre
- Ubicación: Mz. 001, Col. Centro (Frente al Palacio Municipal).
Ixtapaluca
- Fechas: 8 y 9 de septiembre
- Ubicación: Calle Municipio libre s/n, Col. Centro (Frente al Palacio Municipal).
Tlalmanalco
- Fechas: 11 de septiembre
- Ubicación: Prolongación Soledad esq. Av. Morelos s/n, Col. San Cristóbal Tezopilo.
Ecatepec
- Fechas: 12 de septiembre
- Ubicación: Av. Central esq. Av. Albatros s/n, Col. Villas de Aragón.
Requisitos y costos para tramitar o renovar tu licencia de conducir en las unidades móviles Edomex
Para que saques el máximo provecho a las unidades móviles y puedas obtener tu licencia de conducir rápidamente, asegúrate de llevar los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento
- CURP
- Identificación oficial vigente con fotografía
- Comprobante de domicilio reciente
- Pago de derechos
- Examen de conocimientos aprobado
- Para licencia tipo C: certificado EEC1631 de Estándar de Competencias
¿Cuánto cuesta sacar la licencia en las unidades móviles?
- Motociclistas tipo “C” (1 año): 719 pesos
- Chofer servicio particular tipo “E” (1 año): 942 pesos
- Permiso provisional tipo “B” (1 año): 719 pesos
- Permiso provisional tipo “A” (1 año): 3,420 pesos
- Duplicado (1 año): 486 pesos
- Constancia (1 año): 109 pesos