¿Buenas noticias para los mercados? Cierre BMV y Wall Street hoy 9 de septiembre 2025

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron movimientos importantes al cierre de la jornada de este miércoles debido a la revisión del mercado laboral de Estados Unidos.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte los cambios en las cotizaciones, así como el precio del dólar de hoy 9 de septiembre.

¿Cómo cierra la BMV hoy 9 de septiembre 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la jornada con un resultado positivo, aunque marginal. El S&P/BMV IPC, principal indicador bursátil del país, se ubicó en 60,679.53 puntos, lo que representó un avance de 0.05%, equivalente a 29.77 unidades más respecto a la sesión previa.

Durante la jornada se registró un volumen de operación de 172,272,590 títulos, lo que refleja un nivel de actividad estable en comparación con días anteriores.

El ligero incremento del índice se da en un contexto de cautela de los inversionistas, quienes se mantienen atentos al desempeño de los mercados internacionales y a las expectativas económicas tanto en México como en Estados Unidos.

La BMV ha mostrado en los últimos días un comportamiento mixto, con variaciones moderadas, lo que refleja la volatilidad típica de los mercados financieros frente a indicadores económicos globales y locales.

Cierre Wall Street para este 9 de septiembre 2025

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 9 de septiembre de 2025 con alzas por segundo día consecutivo tras revisión del mercado laboral de Estados Unidos.



S&P 500 sumó 0.27%, para cerrar en 6,512.61 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 0.37%, hasta las 21,879.49 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones ganó 0.43%, hasta las 45,711.34 unidades

Precio del dólar en México hoy 9 de septiembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 9 de septiembre de 2025 en $17.70 pesos la compra y en $19.09 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.30 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Valor del Bitcoin hoy 9 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 8 de septiembre de 2025, se ubica en 111 mil 998 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.77% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 90 mil 105 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.