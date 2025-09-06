Cae el “Tío” y su célula del CJNG: Arman operativo para someter a banda homicida y extorsionadora del Edomex

En un golpe contundente a la posible estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Estado de México (Edomex), un operativo coordinado por fuerzas federales y estatales culminó con la detención de nueve presuntos integrantes de una violenta célula criminal. Entre los capturados se encuentra Rubén “N”, alias “El Tío”, de 52 años, identificado como el objetivo prioritario y presunto líder heredero del grupo tras caída del Erick “N”.

Esta célula, autodenominada “M4", es señalada por su participación en delitos de alto impacto como homicidio, robo de vehículos y extorsión en varios municipios del Valle de México.

Operativo en el Edomex contra presunta célula del CJNG

La detención de los nueve generadores de violencia fue el resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Tras labores de inteligencia, un equipo conjunto de la SSPC, DEFENSA, Guardia Nacional, y autoridades del Estado de México, desplegó operativos preventivos en los municipios de Coacalco y Melchor Ocampo, donde identificaron los puntos de actividad de la célula.

Las acciones se concentraron en las colonias Villa de las Flores, Fraccionamiento Bosques del Valle, Los Héroes Coacalco, El Laurel y Bosques del Valle en Coacalco, así como en el conjunto Urbano Álamos III en Melchor Ocampo.

👉 Los sospechosos podrían ser integrantes de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco.



🔵 #EdoMéx #Denuncia 0️⃣8️⃣9️⃣☎️ pic.twitter.com/lCVoopC1br — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) September 6, 2025

Durante la movilización, las fuerzas de seguridad lograron la captura de nueve personas. La estructura desarticulada incluye:



Rubén “N”, alias “El Tío” (52 años): Identificado como objetivo prioritario.

Identificado como objetivo prioritario. Andrea “N”, alias “Anita": Señalada como una posible operadora financiera.

Señalada como una posible operadora financiera. Yuliana “N”, alias “Yuli": Presunta encargada de la red de enlace y logística.

Presunta encargada de la red de enlace y logística. Juana “N” y Yutleli “N": Identificadas como operadoras del grupo.

Identificadas como operadoras del grupo. Vania “N”, Julio “N” alias “Voltios”, y Roberto “N” alias “Grillo": Otros presuntos integrantes de la célula.

Aseguran armas, droga y autos contra célula del CJNG en Edomex

Como resultado de las detenciones en flagrancia, se aseguraron diversos indicios que vinculan a los detenidos con sus actividades ilícitas:



Tres vehículos.

Bolsas y envoltorios con hierba con las características de la marihuana y polvo similar a la cocaína .

con hierba con las características de la y polvo similar a la . Armas de fuego de diferentes calibres.

Los nueve detenidos, junto con lo asegurado, fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica por su presunta participación en los delitos de homicidio, extorsión, robo de vehículos y contra la salud. La Fiscalía mexiquense continuará con las indagatorias para establecer su probable intervención en otros crímenes de alto impacto registrados en la región.

¡Caen ratas extorsionadoras! 🚨



Fuerzas federales capturaron a 9 presuntos miembros de la banda criminal “M4”, incluyendo a su supuesto líder, Erik. Se les vincula con extorsión y secuestro a transportistas, conductores y comercios en cinco municipios del Valle de México. pic.twitter.com/kxDoQo6U09 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 30, 2025

Ya había caído el “M4" en Edomex; líder de la banda con infiltrado en la Fiscalía

Cabe recordar que el pasado 30 de agosto, fuerzas federales y estatales desarticularon la célula criminal conocida como “M4", luego de capturar al presunto líder, Erick “N”, alias “El M4". En aquella captura se dio a conocer que el grupo mantiene posibles nexos con el CJNG y revelaron que tenían un infiltrado en la Fiscalía del Edomex, un practicante.

La célula “M4" ha tenido como principales objetivos la extorsión a operadores de transporte público, conductores particulares y comercios establecidos, como barberías, en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tepotzotlán y Tlalnepantla.

