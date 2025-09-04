Se abre enorme socavón en el Bulevar Aeropuerto Hermanos Serdán en Puebla

Se abrió un enorme socavón en la zona del entronque hacia el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, en Huejotzingo, Puebla, lo que provocó el cierre total de la autopista México-Puebla a la altura del municipio. La medida busca evitar riesgos a los automovilistas que circulan por la zona.

Como alternativa, las autoridades recomiendan a los conductores ingresar por Santa Ana Xalmimilulco, mientras se realizan las reparaciones necesarias. Personal especializado de la Secretaría de Infraestructura de Puebla ya evalúa los daños para comenzar los trabajos de rehabilitación.

Operativo de seguridad y control vial tras socavón en Huejotzingo

Elementos de la Guardia Nacional Carreteras y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado se encuentran en el área para guiar a los automovilistas y garantizar la seguridad vial. Además, agentes de Tránsito Municipal apoyan en el desvío de vehículos para evitar congestionamientos.

Alcalde de Huejotzingo pide paciencia y anuncia reparaciones

El presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís, informó que el cierre incluye el Boulevard Aeropuerto, a la altura del puente cercano al Mercado de las Flores, debido a que se requieren trabajos profundos para asegurar que la vía quede en óptimas condiciones tras el socavón.

“Sabemos que el cierre complica la movilidad, pero es necesario para reparar el daño. Todo es por la seguridad de la gente”, expresó el alcalde.

Precauciones para automovilistas por socavón en Puebla

Las autoridades hacen un llamado a respetar las señalizaciones y seguir las indicaciones de los agentes de seguridad para evitar accidentes. En próximas horas se darán a conocer nuevas rutas alternas para facilitar el traslado a quienes se dirigen al aeropuerto o transitan por Huejotzingo.

El socavón refuerza la necesidad de mantener un monitoreo constante de la infraestructura carretera y planear traslados con anticipación para evitar contratiempos.

Programa Bachetón en Puebla

Este enorme socavón surge en medio del programa llamado “Bachetón”, el cual consiste en reparar todas las calles y vialidades. El programa de bacheo ha tenido una fuerte inversión este 2025: Primera etapa (enero-abril): inversión de 9.8 millones de pesos. Segunda etapa (abril-julio): inversión de 50 millones de pesos. Tercera etapa (agosto-octubre): inversión de 10 millones de pesos.

