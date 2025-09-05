Mujer muere tras dar a luz en clínica privada de Nuevo León; investigan posible negligencia

Una joven de 29 años perdió la vida luego de someterse a una cesárea en una clínica particular ubicada en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, el pasado martes 2 de septiembre.

Debido a la complicación durante el parto, la mujer fue trasladada a un hospital, pero al ingresar ya no presentaba signos vitales, por lo que la Fiscalía del Estado investiga si se trató de una posible negligencia médica.

Muere mujer en una clínica privada de Santa Catarina, N.L

Se tiene reporte que durante la intervención quirúrgica, realizada en la clínica Medical Cuauhtémoc, la madre presentó una complicación por sangrado, lo que obligó a trasladarla de emergencia al Hospital Materno Infantil.

Pero al ingresar al nosocomio, esta ya no contaba con vida, por lo que médicos confirmaron la muerte, además de que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

De manera extraoficial, la mujer fue identificada como Lizeth Meza de 29 años, originaria de Veracruz y era residente del municipio de García.

Clínica en Santa Catarina bajo investigación por muerte de mujer

El hospital particular permanece bajo resguardo, mientras se realizan las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres.

En tanto que, la causa de muerte todavía se desconoce, ya que será la autopsia de ley la que confirme qué originó el sangrado que complicó la cirugía.

De igual forma, tampoco se ha dado a conocer el estado de salud del recién nacido, aunque se espera que esta información se mantenga bajo reserva por protección a la familia afectada.

Nuevo León: Mujer se somete a cirugía estética y pierde la vida

Otro caso de presunta negligencia médica se registró en Monterrey, tras la muerte de Jaqueline Yamilet, joven de 25 años, quien el pasado 13 de agosto se sometió a una cirugía estética.

Durante el procedimiento presentó diversas complicaciones, y a pesar de que fue trasladada a un hospital, no logró sobrevivir.

Al respecto, la Fiscalía del Estado abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. En tanto, la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, suspendió las actividades de la clínica donde se llevó a cabo la intervención quirúrgica.